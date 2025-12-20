Ιταλία: Συνελήφθησαν 384 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 1,4 τόνοι σε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση σε 3 πόλεις

Μία τεράστια αστυνομική επιχείρηση στην Ιταλία, εξάρθρωσε γιγαντιαίο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με εκατοντάδες συλλήψεις και έρευνα σε 655 άτομα, σε τρεις πόλεις.

Η αστυνομία της Ιταλίας ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο 20.12.2025 πως συνέλαβε 384 ανθρώπους και κατέσχεσε 1,4 τόνους ναρκωτικών ουσιών σε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση κατά του εμπορίου και της διακίνησης ναρκωτικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός από τις συλλήψεις, οι αρχές έθεσαν υπό έρευνα 655 πρόσωπα, μεταξύ αυτών 39 ανηλίκους και κατέσχεσαν 35 κιλά κοκαΐνης και περισσότερα από 40 πυροβόλα όπλα, ανέφερε η αστυνομία σε μια ανακοίνωση.

Η επιχείρηση, που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 19.12.2025, σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο πέντε καταστημάτων κάνναβης σε τρεις πόλεις, έπειτα από 312 ελέγχους.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, έγινε γνωστό από την αστυνομία πως κατέσχεσε 296 κιλά προϊόντων κάνναβης, τα οποία, βάσει των προκαταρκτικών ελέγχων, αποδείχθηκαν πως ήταν παράνομα ναρκωτικά.