Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν όταν τρένο παρέσυρε φορτηγό, σε σιδηροδρομική διάβαση, στην Καλαβρία, στην Κάτω Ιταλία.

Από τη σύγκρουση του τρένου με το φορτηγό, που ήταν ακινητοποιημένο, σκοτώθηκαν ο οδηγός του φορτηγού και η ελέγκτρια του τρένου, ενώ έξι από τους συνολικά δέκα επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά.

🇮🇹 Tragedy tonight in Thurio, a hamlet of Corigliano-Rossano in Calabria, level crossing accident between an ALn663 DMU train and a van.

Victims are the driver of the van and the female co-driver. Train passengers were seriously injured. pic.twitter.com/LVzsJvvTXL