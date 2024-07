Ιταλικό Eurofighter Typhoon συνετρίβη στην άσκηση «Pitch Black»

Ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου Eurofighter Typhoon το οποίο ανήκει στην Πολεμική Αεροπορία της Ιταλίας συνετρίβη στην Αυστραλία.

Το μαχητικό Eurofighter Typhoon που συνετρίβη έπαιρνε μέρος στην τεράστια πολυεθνική αεροπορικής άσκησης «Pitch Black» που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στην Αυστραλία, με αποτέλεσμα να σταματήσουν για σήμερα όλες οι δραστηριότητες και να καθηλωθούν όλα τα αεροσκάφη.

Η βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Αυστραλίας (RAAF) εξέδωσε σχετική ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι ο πιλότος κατάφερε να κάνει εγκαίρως χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος προτού το Eurofighter Typhoon στον ποταμό Ντέιλι.

Στη συνέχεια ένα ελικόπτερο τύπου AW139 αναπτύχθηκε στην περιοχή για την έρευνα και διάσωση του πιλότου, ο οποίος έπειτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Royal Darwin.

Last night, an Italian Air Force Eurofighter Typhoon crashed during Exercise Pitch Black in the Northern Territory, Australia.



The pilot successfully ejected using the Martin-Baker Mk16A seat. This is the 5th recorded ejection from the Typhoon Aircraft.#EngineeringForLife pic.twitter.com/wb4rRWTlls