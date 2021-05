Συνεχίζει να παραμένει έκρυθμη η κατάσταση στο Ισραήλ όπου έχουν ξεσπάσει αιματηρές ταραχές με εκατοντάδες τραυματίες.

Σειρήνες προειδοποίησης για εκτόξευση πυραύλων ήχησαν σήμερα το απόγευμα στην Ιερουσαλήμ και ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις, λίγα λεπτά μετά το τελεσίγραφο που εξέδωσε η Χαμάς καλώντας το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από δύο σημεία ανάφλεξης στην πόλη. Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση μιας ρουκέτας.

Ο ισραηλινός στρατός τόνισε πως ένας αντιαρματικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το Ισραήλ.

