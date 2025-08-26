Κάιλι Πέιτζ: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της 28χρονης πορνοστάρ – Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες

Στο φως ήρθε η αιτία θανάτου της πορνοστάρ Kylie Page. Η 28χρονη πρωταγωνίστρια αισθησιακών ταινιών πέθανε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες στις 25 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την απόφαση των αρχών του Λος Άντζελες, η πορνοστάρ Kylie Page πέθανε από υπερβολική δόση κοκαΐνης και φαιντανύλης λίγα 24ωρα αφότου συμπλήρωσε δύο μήνες από την αποτοξίνωσή της από ναρκωτικές ουσίες.

Η 28χρονη ηθοποιός ταινιών για ενήλικους – η οποία εμφανίστηκε επίσης σε μία μίνι σειρά του Netflix για τη βιομηχανία του πορνό – βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες στις 25 Ιουνίου.

Όπως έγραψε η «New York Post», η αυτοψία έδειξε ότι πέθανε από υπερβολική δόση φαιντανύλης και κοκαΐνης, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή του Λος Άντζελες, ο οποίος έκρινε ότι επρόκειτο για ατύχημα.

Οι αρχές κλήθηκαν στο σπίτι της Κάιλι Πέιτζ μετά από τηλεφώνημα ενός φίλου της που ανησύχησε επειδή η νεαρή δεν απαντούσε στις κλήσεις του.

Η πορνοστάρ – το πραγματικό της όνομα ήταν Kylie Pylant – είχε μόλις συμπληρώσει 60 ημέρες νηφαλιότητας, λίγο πριν από τον θάνατό της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο διαμέρισμά της βρέθηκαν διάσπαρτα, η ουσία φαιντανύλη και σύνεργα χρήσης ναρκωτικών, καθώς και σεξουαλικές φωτογραφίες της με διαφορετικούς άνδρες.

Η Page ήταν γνωστή για τις ταινίες της με εταιρείες όπως η «Vixen Media» και ο καναδικός «γίγαντας» της πορνογραφίας «Brazzers», ο οποίος αποτίει φόρο τιμής στην ηθοποιό μετά την τραγική είδηση.