Κόσμος

Κάιλι Πέιτζ: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της 28χρονης πορνοστάρ – Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες

Ήταν γνωστή για τις ταινίες της με εταιρείες όπως η «Vixen Media» και ο καναδικός «γίγαντας» της πορνογραφίας «Brazzers»
Η Κάιλι Πέιτζ
Kylie Page

Στο φως ήρθε η αιτία θανάτου της πορνοστάρ Kylie Page. Η 28χρονη πρωταγωνίστρια αισθησιακών ταινιών πέθανε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες στις 25 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την απόφαση των αρχών του Λος Άντζελες, η πορνοστάρ Kylie Page πέθανε από υπερβολική δόση κοκαΐνης και φαιντανύλης λίγα 24ωρα αφότου συμπλήρωσε δύο μήνες από την αποτοξίνωσή της από ναρκωτικές ουσίες.

Η 28χρονη ηθοποιός ταινιών για ενήλικους – η οποία εμφανίστηκε επίσης σε μία μίνι σειρά του Netflix για τη βιομηχανία του πορνό – βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες στις 25 Ιουνίου.

 

Όπως έγραψε η «New York Post», η αυτοψία έδειξε ότι πέθανε από υπερβολική δόση φαιντανύλης και κοκαΐνης, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή του Λος Άντζελες, ο οποίος έκρινε ότι επρόκειτο για ατύχημα.

Οι αρχές κλήθηκαν στο σπίτι της Κάιλι Πέιτζ μετά από τηλεφώνημα ενός φίλου της που ανησύχησε επειδή η νεαρή δεν απαντούσε στις κλήσεις του.

Η πορνοστάρ – το πραγματικό της όνομα ήταν Kylie Pylant – είχε μόλις συμπληρώσει 60 ημέρες νηφαλιότητας, λίγο πριν από τον θάνατό της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο διαμέρισμά της βρέθηκαν διάσπαρτα, η ουσία φαιντανύλη και σύνεργα χρήσης ναρκωτικών, καθώς και σεξουαλικές φωτογραφίες της με διαφορετικούς άνδρες.

Η Page ήταν γνωστή για τις ταινίες της με εταιρείες όπως η «Vixen Media» και ο καναδικός «γίγαντας» της πορνογραφίας «Brazzers», ο οποίος αποτίει φόρο τιμής στην ηθοποιό μετά την τραγική είδηση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Φωτορεπόρτερ καταγγέλλει το Reuters μετά τις δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα – Viral η ανάρτηση της Βάλερι Ζινκ με την σκισμένη ταυτότητα
«Είναι αδύνατο να διατηρήσω οποιαδήποτε σχέση με το Reuters, δεδομένου του ρόλου του στη δικαιολόγηση και διευκόλυνση της συστηματικής εξόντωσης 245 δημοσιογράφων στη Γάζα» έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ
Η Καναδή φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ 2
Newsit logo
Newsit logo