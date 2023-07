Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από κατάρρευση ενός πενταώροφου κτιρίου στο Κάιρο, ανέφεραν ένας αξιωματικός ασφαλείας και κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το κτίριο που κατέρρευσε στη συνοικία Χανταγιέκ ελ Κόμπα, στα βόρεια του κέντρου της αιγυπτιακής πρωτεύουσας, βρισκόταν σε μια πυκνοδομημένη περιοχή κατοικιών.

Διασώστες αναζητούν μέσα από τα ερείπια για επιζώντες.

Πάντως όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό δίκτυο Arab News, που επικαλείται πληροφορίες από τις τοπικές αρχές του Καΐρου, ο αριθμός των νεκρών έφτασε ήδη στους 9.

A five-story apartment building collapsed Monday in the #Egyptian capital of #Cairo, leaving at least nine people dead, authorities said, as rescuers searched through the rubble https://t.co/BJ2d3yQ2Kx pic.twitter.com/CKBaIEG3VV