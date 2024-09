Κακοκαιρία Boris: 23 νεκροί σε Τσεχία, Αυστρία, Πολωνία και Ρουμανία – Εικόνες καταστροφής

Από το «σφυροκόπημα» της καταιγίδας Boris στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη τα τελευταία εικοσιτετράωρα, με θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις, 23 άνθρωποι έχουν χάσει- μέχρι στιγμής- τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό.

Η αστυνομία της Τσεχίας, ανακοίνωσε – στο πλαίσιο της καγαιγίδας Boris που σαρώνει την Ευρώπη – να ανακοινώνει σήμερα (18.09.2024) ότι βρήκε ένα τέταρτο θύμα σε αυτήν τη χώρα.

Από την περασμένη εβδομάδα, θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν χώρες της περιοχής. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αυστρία, επτά στην Πολωνία και επτά στη Ρουμανία.

Στην Τσεχία, οκτώ άνθρωποι αγνοούνται μετά τις πλημμύρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας της χώρας Γιάκουμπ Βίντσαλεκ.

Το τέταρτο θύμα στην Τσεχία, μια γυναίκα από το χωριό Κομπίλα ναντ Βιντνάβκου, στο βορειοανατολικό τμήμα, αγνοούταν από το πρωί της Κυριακής.

«Δυστυχώς, η γυναίκα, ηλικίας 70 ετών, βρέθηκε νεκρή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος Τύπου της τοπικής αστυνομίας Λίμπορ Χέτμαν.

