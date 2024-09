Κακοκαιρία Boris: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Πολωνία από τις φονικές πλημμύρες – Οχυρώνουν τις πόλεις με σακιά άμμου

Με σακιά γεμάτα άμμο οι αρχές προσπαθούν να «οχυρώσουν» διάφορες πόλεις της Πολωνίας οι οποίες έχουν καταστραφεί από τις πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Boris.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται από σήμερα (17.09.2024) η πόλη Νίσα της Πολωνίας, καθώς τα ερμητικά νερά των ποταμών έφεραν φερτά υλικά προκαλώντας τεράστιες ζημιές σε πόλεις, γέφυρες και σπίτια.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εθελοντές, διασώστες και στρατιωτικά ελικόπτερα τοποθέτησαν σακιά με άμμο με σκοπό να ενισχύσουν τα σπασμένα αναχώματα γύρω από την Νίσα η οποία έχει 400.000 κατοίκους.

Η Πολωνία προέβλεψε βοήθεια 234 εκατ. ευρώ (1 δις. ζλότι) για τα θύματα των πλημμυρών.

