Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ έχει παραλύσει πολιτείες ολόκληρες με χιόνια, παγωμένη βροχή και πολικές θερμοκρασίες έως και -34,4 βαθμούς.

Στην ήδη δύσκολη κατάσταση στις βορειοδυτικές ΗΠΑ έρχεται να προστεθεί το νέο κύμα κακοκαιρίας που θα ρίξει ακόμα περισσότερο τον υδράργυρο από σήμερα (17.1.2024).

Μεγάλες πόλεις εκατομμυρίων κατοίκων όπως το Όρεγκον, το Πορτλαντ, το Σάλεμ και το Γιουτζίν θα δουν μέχρι 2,5 εκατοστά πάγο ενώ παγωμένη βροχή αναμένεται να πέσει στο Σιάτλ.

Τα σχολεία έχουν κλείσει σε πολλές περιοχές, η κίνηση των λεωφορείων έχει περιοριστεί και τα καταφύγια αστέγων άνοιξαν.

Ακόμα, οι αρχές προειδοποίησαν για επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους αλλά και νέες διακοπές ρεύματος την ίδια στιγμή που συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν το ρεύμα σε χιλιάδες κτίρια που έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι εδώ και μέρες.

Frozen in place, that ice looks like glass! 🥶 pic.twitter.com/fFaW73lrAe

Άλλη μια μέρα ήταν η χθεσινή (16/01/2024) με ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών με το θερμόμετρο να δείχνει ακόμα και -34.4 βαθμούς στις Μεσοδυτικές Πολιτείες.

Χιόνια και στην ανατολική ακτή, στη Νέα Υόρκη και τη Φιλαδέλφεια να έχουν ντυθεί στα λευκά.

Και εδώ πολλές περιοχές έχουν μείνει χωρίς ρεύμα με τις εταιρείες να ζητούν από τους πελάτες τους να περιορίσουν εθελοντικά την κατανάλωση ρεύματος.

Στο Όρεγκον οι διαχειριστές του σιδηροδρομικού δικτύου έκλεισαν 76 χλμ του κεντρικού δικτύου Interstate 84.

See how arctic air is gripping US with brutal wind, snow and ice.https://t.co/MNbPQ9dJw5 pic.twitter.com/wYmlDvATcR