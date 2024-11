Κακοκαιρία στη Βρετανία: Κατολισθήσεις, πλημμύρες και νέες προειδοποιήσεις

Σπίτια έχουν πλημμυρίσει, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και σοβαρές κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στην Βρετανία από το πέρασμα της κακοκαιρίας Bert. Οι Αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση καθώς αναμένουν νέες ισχυρές βροχοπτώσεις στην Ουαλία.

Σοβαρές πλημμύρες έχουν καταγραφεί στην κομητεία Rhondda Cynon Taf, στο Caerphilly και στο Newport της Βρετανίας από την κακοκαιρία Bert. Κατολισθήσεις σημειώθηκαν στην κομητεία Wrexham και στο Powys.

Η Natural Resources Wales έχει εκδώσει περισσότερες από 40 προειδοποιήσεις για πλημμύρες και 50 προειδοποιήσεις.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι περίπου 10.000 άτομα σε όλη τη κομητεία Rhondda Cynon Taf έλαβαν την οδηγία να βράσουν το νερό της βρύσης τους αφού εντοπίστηκε πρόβλημα στην ποιότητα του νερού.

Την ίδια ώρα συναγερμός έχει σημάνει για νέες βροχοπτώσεις τις επόμενες ώρες. Περίπου 1.300 ακίνητα έμειναν χωρίς ρεύμα στη νότια και δυτική Ουαλία το πρωί της Κυριακής.

Στην περιοχή Pontypridd ακίνητα έχουν πλημμυρίσει, ενώ αυτοκίνητα έχουν βυθιστεί στο νερό.

🚨🇬🇧 Calder Valley, Yorkshire, UK



Parts of the UK are now being severely flash flooded. It will get worse unfortunately….. pic.twitter.com/6S9qqybULe