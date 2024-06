Κακοκαιρία στην Αυστρία: Ένας 77χρονος αγνοείται, αεροπλάνο χτυπήθηκε από χαλάζι

Ένας άνθρωπος αγνοείται ενώ πολλές ζημιές έχουν προκληθεί από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες μέρες την Αυστρία. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό σήμερα Δευτέρα (10.6.24), ένα αεροπλάνο υπέστη σοβαρές ζημιές από χαλάζι που το έπληξε εν πτήσει.

Ένας 77χρονος συνταξιούχος «ο οποίος είχε πάει με το αυτοκίνητό του να ψηφίσει για τις ευρωεκλογές» χθες, Κυριακή, δεν έχει έκτοτε επιστρέψει στο σπίτι του στο Μίσεντορφ (ανατολική Αυστρία), ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Οι έρευνες για την ανεύρεσή του συνεχίζονται.

Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν ιδιαίτερα το νότιο τμήμα της περιφέρειας του Μπούργκενλαντ, στα σύνορα με τη Σλοβενία και την Ουγγαρία, όπου προκάλεσαν πολλές ζημιές, κάνοντας να υποχωρήσει ένα φράγμα, όμως ολόκληρη η χώρα πλήττεται σε διάφορους βαθμούς από την κακοκαιρία.

Δρόμοι αποκλεισμένοι, υπόγεια και αγροί πλημμυρισμένοι, περισσότερες από 2.000 επεμβάσεις των πυροσβεστών σε διάφορες περιφέρειες: οι ισχυρές βροχές των τελευταίων εβδομάδων ανέβασαν τη στάθμη ποταμών και λιμνών σε ανησυχητικά επίπεδα.

Streets turned to rivers in parts of Austria at the weekend. Heavy rainfall caused damaging flooding and landslides. pic.twitter.com/9NdHDoxdMm — BBC Weather (@bbcweather) June 10, 2024

Austria today.



pic.twitter.com/7RDF2W9PT2 — Brendan May (@bmay) June 8, 2024

Στη Στυρία (νοτιοανατολική Αυστρία), έξι εκλογικά τμήματα πλημμύρισαν ή δεν ήταν προσβάσιμα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που ερωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ένας 36χρονος Kροάτης εργάτης, που εκτελούσε εργασίες με έναν εκσκαφέα, έπεσε μέσα σε χείμαρρο και βρέθηκε παγιδευμένος μέσα στην καμπίνα του.

Εξάλλου ένα αεροπλάνο της εταιρείας Austrian Airlines προερχόμενο από την Πάλμα της Μαγιόρκας έπεσε μέσα σε καταιγίδα χαλαζιού χθες, Κυριακή, το απόγευμα, καθώς πλησίαζε στη Βιέννη.

«Σύμφωνα με το πληρωμα, η καταιγίδα αυτή δεν φαινόταν στο μετεωρολογικό ραντάρ», εξήγησε η εταιρεία σε δήλωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

Austria closes the entire Danube River for shipping after its banks burst in Linz, as deadly floods spread across central Europe causing damage and destruction#Austria #AustriaFloods #Floods #WorldNews pic.twitter.com/lKTmd2FlV0 — News18 (@CNNnews18) June 10, 2024

Το αεροπλάνο εξέπεμψε σήμα κινδύνου, αλλά στη συνέχεια προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα στο αεροδρόμιο. Κανένας επιβάτης δεν τραυματίσθηκε στη διάρκεια αυτού του «επεισοδίου που δεν διήρκεσε παρά μερικά δευτερόλεπτα».

Talking live to an Anon in Austria. They are being hit hard with hail and heavy rain causing floods. This is Southern Austria. 🇦🇹 it is bad.



Σε φωτογραφίες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση εικονίζεται ένα αεροπλάνο με τους δύο μπροστινούς υαλοπίνακες του κόκπιτ να φέρουν σημάδια από χτυπήματα, η μύτη του αεροπλάνου να λείπει και μερικά πάνελ να έχουν αποσπασθεί.

Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να κορυφωθούν αύριο, Τρίτη, όμως αναμένεται ότι θα συνεχισθούν μέχρι και μεθαύριο, Τετάρτη, το βράδυ, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.