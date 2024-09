Κακοκαιρία στην Ιταλία: Ένας νεκρός πυροσβέστης – Σε κατάσταση επιφυλακής η Πολιτική Προστασία της Νάπολης

Ένας 59χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε την Ιταλία προκαλώντας καταστροφές και θέτοντας σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής την περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια.

Στην περιοχή σημειώνονται σφοδρή κακοκαιρία και συνεχείς βροχοπτώσεις, η ένταση των οποίων αναμένεται να αρχίσει να μειώνεται από αύριο (20.09.2024) το απόγευμα. Νωρίτερα, ο όγκος νερού από την υπερχείλιση του ποταμού Τραμάτσο έσπασε τα φράγματα στη Μοντιλιάνα, έξω από την πόλη Φορλί της Ιταλίας.

Ο άτυχος πυροσβέστης προσπαθούσε με όχημα της Πυροσβεστικής να βοηθήσει εγκλωβισμένους οδηγούς, όταν παρασύρθηκε από χείμαρρο και σκοτώθηκε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Πολλές οικογένειες μεταφέρθηκαν σε ασφαλέστερη περιοχή, σε γυμναστήριο δημοτικού σχολείου. Τα νερά των ποταμών έχουν αποκτήσει ορμή από την οροσειρά των Απενίνων και κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν όλα τα σπίτια του χωριού.

