Κακοκαιρία στην Ιταλία: Τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στην Εμίλια Ρομάνια

Δραματικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την βόρεια Ιταλία, με το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας να αφήνει πίσω του μέχρι στιγμής ένα νεκρό και τουλάχιστον 1.000 εκτοπισμένους.

Τα περισσότερα προβλήματα από την κακοκαιρία Boris εντοπίζονται στην περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια της βόρειας Ιταλίας, όπου τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τις τελευταίες ώρες, εξαιτίας των ασταμάτητων βροχοπτώσεων που προκάλεσαν την υπερχείλιση σειράς ποταμών και χειμάρρων, όπως μετέδωσαν σήμερα, Πέμπτη (19.09.24) τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η περιοχή που επλήγη εντονότερα είναι αυτή της Ραβένα, ενώ εκκενώθηκαν κατοικίες και έξω από την πόλη της Μπολόνια. Σε πολλά σημεία της Εμίλια-Ρομάνια τα σχολεία σήμερα παρέμειναν κλειστά, με δημοτικά γυμναστήρια να μετατρέπονται σε χώρους υποδοχής άστεγων πολιτών.

Στην ευρύτερη περιοχή της Ανκόνα, παράλληλα, τις τελευταίες ώρες σημειώθηκαν περιορισμενης έκτασης κατολισθήσεις, εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης.

Η Πολιτική Προστασία της χώρας παραμένει σε επιφυλακή μέχρι και το βράδυ σήμερα Πέμπτη (19.09.24), καθώς ενδέχεται ο καιρός να επιδεινωθεί κατά τόπους, ιδίως στην βόρεια Ιταλία.

The drone footage speaks for itself: the beautiful villages of Emilia-Romagna, Italy 🇮🇹 are flooded after the devastating passage of Cyclone Boris, which continues to cause damage across Europepic.twitter.com/492oZbqoTL