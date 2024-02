«Κακός χαμός» σε πτήση της Thai Airways – Επιβάτης έσπασε πόρτα τουαλέτας και χτύπησε αεροσυνοδό

Ο κακός χαμός έγινε σε πτήση της Thai Airways, όπου ένας βρετανός επιβάτης επιτέθηκε και χτύπησε αεροσυνοδό, αφού πρώτα είχε αρχίσει να σπάει ό,τι βρει μπροστά του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το αεροπλάνο της Thai Airways εκτελούσε στις 7 Φεβρουαρίου την πτήση Μπανγκόκ-Λονδίνο, όταν ένας 35χρονος επιβάτης που βρισκόταν στην τουαλέτα , ξαφνικά ξεκίνησε να φωνάξει και να χτυπά με τις γροθιές του την πόρτα, σπάζοντας τους μεντεσέδες.

22χρονη επιβάτιδα (που κατέγραψε το περιστατικό) ανέφερε πως «Ένας μεγαλύτερος σε ηλικία επιβάτης – με το λευκό T-shirt, προσπάθησε να τον βγάλει έξω. Ξέσπασε καυγάς και κατέληξε να ρίξει γροθιά στον αεροσυνοδό. Νομίζω ότι του έσπασε τη μύτη».

Στο βίντεο ο αεροσυνοδός φαίνεται να πλησιάζει τους δύο άνδρες που τσακώνονται, προσπαθώντας να τους χωρίσει, προτού δεχθεί τη δυνατή γροθιά που τον ρίχνει στο πάτωμα της καμπίνας.

Στην συνέχεια επιβάτες πέφτουν πάνω στον μαινόμενο άνδρα για να τον ακινητοποιήσουν. Το πλήρωμα ενημέρωσε παράλληλα πως αν συνεχιστεί το χάος θα υπάρξει αναγκαστική προσγείωση στο Ντουμπάι.

«Δύο επιβάτες κάθισαν δίπλα του και τον συγκρατούσαν στη θέση του. Έπρεπε να ανεχτούμε τις φωνές του. Ήταν πολύ προσβλητικός. Η κατάσταση ήταν πολύ άσχημη. Ορισμένοι άλλαξαν θέση και τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο πίσω μέρος του αεροπλάνου. Κατά την προσγείωση ήρθε η αστυνομία και τον έβγαλε από το αεροπλάνο», είπε η 22χρονη.

Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Χίθροου ο 35χρονος άνδρας συνελήφθη για βαριά σωματική βλάβη και έκθεση αεροσκάφους σε κίνδυνο.

A 35yo unruly British man was arrested after his flight from Bangkok to London Heathrow landed following a cowardly attack on a Thai Airways member of staff.



The man went berserk minutes after the flight took off on Feb 7 and proceeded to smash up the aircraft’s toilet. pic.twitter.com/k391Ab5Phs