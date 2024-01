Ασφαλείς και καλά στην υγεία τους είναι τα 19 μέλη του πληρώματος του ελληνόκτητου τάνκερ St. Nikolas που βρίσκεται στο αγκυροβόλιο του Bandar Abass στο Ιράν. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο 20χρονος Έλληνας δόκιμος.

Όπως ανέφερε σε νεότερη ανακοίνωσή της η Empire Navigation, η διαχειρίστρια εταιρεία του τάνκερ, ο τοπικός αντιπρόσωπος του ασφαλιστικού της φορέα (P&I Club), επικοινώνησε με τις Αρχές του Ιράν και οι ναυτικοί – μέλη του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου σημαίας Marshall Islands, είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλείς.

Ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει αποκαταστήσει άμεση επικοινωνία με το St. Nikolas από τη στιγμή της κατάληψής του από το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν στις 11 Ιανουαρίου, αφού από τότε μέχρι σήμερα (14.1.2024) όλα τα δορυφορικά συστήματα επικοινωνίας του πλοίου είναι απενεργοποιημένα.

Footage of the St. Nikolas tanker that was seized and retaken by the Iranian navy in the Gulf of Oman.



The US captured the tanker in April 2023, seizing one million barrels of Iranian crude oil in the process.