Σφοδρή βροχόπτωση αναμένεται να πλήξει και πάλι σήμερα την Καλιφόρνια, όπου από τις αλλεπάλληλες καταιγίδες έχουν χάσει τη ζωή τους 14 άνθρωποι, αναγκάζοντας τις αρχές να εκκενώσουν πολλές περιοχές – μεταξύ αυτών ήταν και η εύπορη κοινότητα Μοντεσίτο όπου ζουν ο πρίγκιπας Χάρι με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ.

«Οι καταιγίδες προκάλεσαν τον θάνατο 14 Καλιφορνέζων. Τα θύματα είναι περισσότερα από εκείνα που σκοτώθηκαν σε δασικές πυρκαγιές τα δύο τελευταία χρόνια στην Καλιφόρνια, ανέφερε το γραφείο του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ.

«Έχουμε ακόμη μπροστά μας πολυήμερη κακοκαιρία», τόνισε ο κυβερνήτης, προτρέποντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Στο Πάσο Ρόμπλες, μια κοινότητα ανάμεσα στο Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο, ένα αγόρι 5 ετών παρασύρθηκε από τα νερά χθες Δευτέρα και αγνοείται η τύχη του, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα το γραφείο του σερίφη. Ο ορμητικός χείμαρρος ακινητοποίησε το αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν το παιδί μαζί με τη μητέρα του, η οποία σώθηκε χάρη στη βοήθεια ενός γείτονα. Οι αρχές ανέστειλαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού λόγω της κακοκαιρίας, μετέδωσε το κανάλι Fox 11.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) προβλέπει για σήμερα έντονες βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Οι αρχές διέταξαν την εκκένωση του Μοντεσίτο, μιας παραθαλάσσιας κοινότητας στα βόρεια του Λος Άντζελες, όπου ζουν πολλές διασημότητες. Η ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον και η παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρεϊ έχουν εκεί επαύλεις αξίας εκατομμυρίων δολαρίων.

Στην περιοχή αυτήν αναμένονταν έως και 20 εκατοστά βροχής στους γύρω λόφους που ήδη δεν μπορούν να απορροφήσουν τον όγκο του νερού, μετά τις καταιγίδες των τελευταίων ημερών. Για τον λόγο αυτό και επειδή τα δέντρα στα βουνά που περιβάλλουν την πόλη είχαν καεί πριν από πέντε χρόνια, είναι αυξημένος ο κίνδυνος κατολισθήσεων. Πριν από μια πενταετία, ένα κύμα λάσπης που προκλήθηκε από τις ισχυρές πλημμύρες στοίχισε τη ζωή σε 23 ανθρώπους στην πόλη.

Στο Μοντεσίτο, όπου κατοικούν μεταξύ άλλων η ηθοποιός Γκουίνεθ Πάλτροου και η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι, οι κάτοικοι εκκενώνουν τα σπίτια τους, αλλά είναι ακόμη δύσκολο να εξακριβωθεί πόσοι υπάκουσαν στην εντολή. Εκπρόσωποι του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ δεν απάντησαν σε ένα αίτημα για σχολιασμό.

Η αστυνομία έχει στήσει οδοφράγματα για να εμποδίσει τον κόσμο να μπει στην πόλη, όπου πολλοί δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι. Η πυροσβεστική υπηρεσία υπενθύμισε ότι τον τελευταίο μήνα το Μοντεσίτο έχει δεχθεί περισσότερη βροχή από τον ετήσιο μέσο όρο.

Τη Δευτέρα, η παρουσιάστρια Έλεν ΝτεΤζένερις, που ζει επίσης στην πόλη, ανήρτησε στο Twitter ένα βίντεο που δείχνει έναν χείμαρρο λάσπης. «Είναι τρελό. Αυτό το ρυάκι δίπλα στο σπίτι μας σχεδόν ποτέ δεν έχει νερό», σχολίασε.

Montecito is under mandatory evacuation. We are on higher ground so they asked us to shelter in place. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG