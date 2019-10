Πολλές χιλιάδες κάτοικοι στην Καλιφόρνια κλήθηκαν από τις αμερικανικές αρχές να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στο βόρειο τμήμα του Λος Άντζελες κι έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο.

Η πυρκαγιά, που έχει ονομαστεί Saddleridge Fire και ξέσπασε χθες το βράδυ, έχει ήδη μετατρέψει σε στάχτη σχεδόν 20.000 στρέμματα. Σύμφωνα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Καθώς ενισχύεται από τους θερμούς ανέμους, χαρακτηριστικό της πολιτείας, και την ξηρασία, κατακαίει 3.000 στρέμματα την ώρα, διευκρίνισε ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων Ραλφ Τεράζας.

Drive through Porter Ranch, California, shows fast-moving flames that have swept through communities overnight. https://t.co/Eo0j7hvy9A pic.twitter.com/OX4kkGQlqG

— ABC News (@ABC) October 11, 2019