Καλιφόρνια: Ένοπλος πυροβόλησε δύο μαθητές σε σχολείο και αυτοκτόνησε

Ένοπλος πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο παιδιά σε δημοτικό σχολείο στην Καλιφόρνια προτού αυτοκτονήσει, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία και μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε σχολείο στην πόλη Παλέρμο της Καλιφόρνιας, περίπου 90 χιλιόμετρα βόρεια του Σακραμέντο, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπιουτ.

«Ο φερόμενος ως ένοπλος είναι νεκρός», σημείωσε μέσω X (πρώην Twitter), προτρέποντας τους γονείς να πάνε να πάρουν τα παιδιά τους από κοντινή εκκλησία. Δεν αναφέρθηκε στην ανάρτηση σε τραυματισμούς μαθητών.

Ο σερίφης της κομητείας Μπιουτ, ο Κόρι Χόνι, δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KCRA, μέρος του εθνικού δικτύου του NBC, ότι ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε νεκρός από τραύμα που προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του όταν αστυνομικοί έσπευσαν στο σχολείο.

Σύμφωνα με τη Μέγκαν Μακμάν, εκπρόσωπο του γραφείου του σερίφη, που επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές μιλώντας τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι (τοπική ώρα).

BCSO is on scene of an active incident involving a shooting at Feather River School of Seventh-Day Adventists in Palermo. Students are being taken to the Oroville Church of the Nazarene, located at 2238 Monte Vista Avenue, Oroville. pic.twitter.com/01cJ2K1FS7