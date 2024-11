Καλιφόρνια: Τεράστια φωτιά καταπίνει τα πάντα στο πέρασμά της – Χιλιάδες εγκατέλειψαν την περιοχή

Μέσα σε 5 ώρες μια περιορισμένης έκτασης φωτιά επεκτάθηκε και πήρε εφιαλτικές διαστάσεις στην Καλιφόρνια την Τετάρτη (6.11.2024), με αποτέλεσμα δεκάδες σπίτια να παραδοθούν στις φλόγες ενώ χιλιάδες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Η φωτιά στην κομητεία Ventura της Καλιφόρνια εξαπλώθηκε γρήγορα καίγοντας ζώα, κατοικίες και πολυτελέστατες βίλες. «Αυτή η φωτιά κινείται επικίνδυνα γρήγορα», δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της κομητείας Βεντούρα Ντάστιν Γκάρντνερ.

«Οι θάμνοι καίγονται, τα χόρτα καίγονται, οι φράχτες καίγονται, οι αγροτικές εκτάσεις καίγονται και οι κατοικίες καίγονται» συμπλήρωσε.

Πάνω από 10.000 άνθρωποι έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ πυκνός καπνός έχει σκεπάσει όλη την περιοχή, περιορίζοντας την ορατότητα για τους πυροσβέστες. Χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Οι πυροσβέστες τρέχουν από σπίτι σε σπίτι προσπαθώντας να σώσουν όσους παραμένουν στα σπίτια τους, οικόσιτα ζώα, ενώ σε μία περίπτωση φαίνονται να σπρώχνουν μακριά από ένα φλεγόμενο σπίτι ένα σπάνιο συλλεκτικό αυτοκίνητο αντίκα.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής στην περιοχή περιέγραψε πως οι πυροσβέστες δεν μπορούν να δουν μπροστά τους και δουλεύουν μέσα σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και σωλήνες φυσικού αερίου.

