Καλιφόρνια: Τρόμος για 22 άτομα σε πάρκο – Κρέμονταν στον αέρα για δύο ώρες

Στιγμές τρόμου έζησαν 22 άτομα όπου για περίπου δύο ώρες έμειναν στον αέρα στο Knott’s Berry Farm, του Buena Park στην Καλιφόρνια εξαιτίας προβλήματος σε παιχνίδι του θεματικού πάρκου.

Οι μηχανικοί του θεματικού πάρκου στην Καλιφόρνια κατάφεραν κατεβάσουν το παιχνίδι και να απελευθερωθούν τα 22 άτομα που ήταν στο αέρα μετά από μεγάλη προσπάθεια. Κάποιοι απομακρύνθηκαν με αναπηρικά καροτσάκια και άλλοι εμφανώς κουτσαίνοντας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Knott’s Berry Farm, δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις με την κατάστασή τους να μην έχει γίνει γνωστή.

«Γύρω στις 2:00 μ.μ., η βόλτα του Sol Spin αντιμετώπισε τεχνικές δυσκολίες που προκάλεσαν τη διακοπή της διαδρομής στα μέσα του κύκλου», ανέφερε επίσημη ανακοίνωση από το Knott’s Berry Farm.

«Ακολουθήσαμε τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης του κατασκευαστή της και της Knott και εκκενώσαμε με ασφάλεια τους 22 επισκέπτες μέχρι τις 4:30», κατέληξε η ανακοίνωση.

Το Sol Spin ride ήταν κολλημένο σε οριζόντια θέση, με μερικούς αναβάτες να φαίνονται να γέρνουν στο πλάι. Κανένας δεν φαινόταν να κρέμεται ανάποδα.

More than 20 passengers were suspended in midair for hours after the Sol Spin ride at Knott’s Berry Farm in California malfunctioned on Monday.



Two female guests were transported to a hospital “out of an abundance of caution,” a park spokesperson said. https://t.co/kAy3PjW5Rb pic.twitter.com/HXMUBQ1KBJ