Τραγωδία σημειώθηκε σε παραλία της Καλιφόρνια όταν συνετρίβη ένα ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Cessna 150 με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πρώην δήμαρχος της Σάντα Μόνικα, Ρεξ Μίντερ που επέβαινε σε αυτό.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, νεκρός είναι επίσης ο πιλότος του αεροσκάφους που συνετρίβη στην Καλιφόρνια και τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (τοπική ώρα) στην παραλία της Σάντα Μόνικα, όπου εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν αρκετοί επισκέπτες.

Η στιγμή της συντριβής καταγράφηκε σε ερασιτεχνικό βίντεο που κοινοποιήθηκε από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό φαίνεται το μοιραίο Cessna να πετάει σε χαμηλό ύψος και να πέφτει στην παραλία υπό τα βλέμματα περαστικών.

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) δήλωσε ότι ο πιλότος «ανέφερε βλάβη στον κινητήρα λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Σάντα Μόνικα».

