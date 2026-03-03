«Καμάκι» στην γυναίκα πιλότο, αγριάδες στον άνδρα: Viral οι αντιδράσεις των κατοίκων του Κουβέιτ που έσωσαν τους Αμερικανούς χειριστές των F15

Viral έχουν γίνει οι αντιδράσεις των Κουβετιανών όταν συνάντησαν για πρώτη φορά τους πιλότους δυο εκ των τριών Αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F15 που καταρρίφθηκαν την Δευτέρα (02/03/26) από φίλια πυρά.

Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα, η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ κατέρριψε κατά λάθος τρία αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη F15 που εκτελούσαν πτήση στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Και τα έξι μέλη του πληρώματος πραγματοποίησαν ασφαλή εκτίναξη.

Τι έγινε όμως στο έδαφος;

Στην πρώτη περίπτωση οι ντόπιοι είναι επιθετικοί με τον άνδρα πιλότο του μαχητικού τον οποίο μάλιστα απειλούν και με ένα ξύλο που κραδαίνουν στα χέρια τους. Όταν όμως τους λέει ότι είναι Αμερικανός ηρεμούν, η συμπεριφορά τους αλλάζει και γίνονται πιο φιλικοί.

Kuwaiti locals aggressively confront and come close to attacking one of the crewmembers of a U.S. Air Force F-15E Strike Eagle shot down in a “friendly fire” incident Monday over Kuwait, until he finally tells them he is an American. pic.twitter.com/MUhqbrU9oK — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

Στην δεύτερη περίπτωση η πιλότος είναι γυναίκα και αν ακούσετε με πόσο γλυκό τρόπο την πλησιάζει ο Κουβετιανός και με «υπερβολικό» για κάποιους ενδιαφέρον στα όρια του φλερτ την ρωτάει αν είναι καλά αρκετές φορές και την ευχαριστεί για την βοήθεια των ΗΠΑ.

Newly released video shows locals in Kuwait approaching and offering to help one of the pilots of one of the U.S. Air Force F-15E Strike Eagles that was downed this morning in a “friendly fire” incident over Kuwait.



“Are you fine?”



“Yes.”



“You need something to help you?”… pic.twitter.com/obNk1PYXOt — OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026

Ήδη τα social media έχουν γεμίσει με memes τα οποία με τον δικό τους τρόπο «σχολιάζουν» όσα έγιναν με πρωταγωνιστές τους πιλότους των ΗΠΑ.

Πάντως, για κάθε ενδεχόμενο οι πιλότοι είχαν ραμμένο στις στολές τους το εξής μήνυμα σε αρκετές γλώσσες: «Είμαι Αμερικανός και δεν μιλάω τη γλώσσα σας. Δεν θα σας κάνω κακό. Παρακαλώ δώστε μου φαγητό, νερό, στέγη, ρούχα και ιατρική περίθαλψη. Βοηθήστε με να φτάσω στις αμερικανικές ή φιλικές δυνάμεις. Όταν δώσετε το όνομα και τον αριθμό μου στις αρχές των ΗΠΑ, θα ανταμειφθείτε».