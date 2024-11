Κάμαλα Χάρις: Πλήρωσε 1 εκατ. δολάρια στην Όπρα Γουίνφρεϊ για να την φιλοξενήσει στην εκπομπή της

Τι κι αν στήριξαν την Κάμαλα Χάρις πολλοί ζάμπλουτοι και διάσημοι celebrities, από την Τέιλορ Σουίφτ ως την Όπρα Γουίνφρεϊ. Τι κι αν συγκέντρωσε ποσά ρεκόρ από εκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους; Η Κάμαλα Χάρις ηττήθηκε συντριπτικά από τον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές των ΗΠΑ.

Ένα εκατομμύριο δολάρια ήταν η αμοιβή της Όπρα Γουίνφρεϊ για να φιλοξενήσει στην εκπομπή της την Κάμαλα Χάρις ενώ η όλη προεκλογική εσκρατεία ξεπέρασε το 1 δισ. δολαρίων.

Η Harpo Productions της Όπρα Γουίνφρεϊ έλαβε 1 εκατομμύριο δολάρια από την Κάμαλα Χάρις στις 15 Οκτωβρίου, αφού η Γουίνφρεϊ υποδέχθηκε την Κάμαλα Χάρις σε ζωντανή εκδήλωση στο Μίσιγκαν για την υποστήριξη της υποψήφιας των Δημοκρατικών.

Η Όπρα είχε καλέσει να παρέμβουν πολλοί διάσημοι αστέρες της μουσικής και του κινηματογράφου, από την Τζένιφερ Λόπεζ, τη Μέριλ Στριπ και τη Τζούλια Ρόμπερτς, ως τον Μπεν Στίλερ και τον κωμικό Κρις Ροκ, οι οποίοι εκδήλωσαν την υποστήριξή τους, στην υποψηφιότητα της Χάρις, όπως αναφέρει το Washington Examiner.

