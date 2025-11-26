Καμπανάκι από Τούρκο ιστορικό για την Αγία Σοφία μετά τις εικόνες με γερανούς και φορτηγά – «Κινδυνεύει να καταρρεύσει, δεν μπορεί να αντέξει αυτό το φορτίο»

Σάλο προκάλεσαν οι φωτογραφίες που δείχνουν γερανούς και φορτηγά μέσα στην Αγία Σοφία λόγω αναστήλωσης, καθώς εγείρονται ερωτήματα για την ασφάλεια και τη μέθοδο αποκατάστασης ενός από τα σπανιότερα πολιτιστικά μνημεία του κόσμου στην Τουρκία. Από την πλευρά τους, οι αρμόδιοι στην Κωνσταντινούπολη έσπευσαν να εξηγήσουν πως τα παραπάνω έργα έγιναν για την αντισεισμική θωράκιση του ναού και δεν αποτελούν κίνδυνο.

Ωστόσο, ο πασίγνωστος Τούρκος ιστορικός Ιλμπέρ Ορταϊλί, διευθυντής του μουσείου Topkapi, έρχεται να δώσει άλλη τροπή στο αφήγημα της Τουρκίας, μετά τις εικόνες με τα φορτηγά και τους γερανούς στο εσωτερικό του μνημείου, λέγοντας ότι στην Αγία Σοφία δεν θα έπρεπε να μπαίνει κανονικά «ούτε αυτοκίνητο».

Κατά τα λεγόμενα του κ. Ορταϊλί: «Η Αγία Σοφία πραγματικά δεν μπορεί να αντέξει αυτό το φορτίο. Δεν καταλαβαίνουν την αρχιτεκτονική. Όχι φορτηγό ή ένας γερανός, αλλά δεν μπορεί να μπει εκεί ούτε αυτοκίνητο.

Ο αντίκτυπος αυτών των παρεμβάσεων θα φανεί αργά ή γρήγορα. Το οικοδόμημα είναι γεμάτο με σήραγγες από κάτω. Αντιμετωπίζουν την Αγία Σοφία σαν ιδιοκτησία του πατέρα τους.

Αν αυτό συνεχίσει, το οικοδόμημα θα καταρρεύσει και ο κόσμος θα θεωρήσει υπεύθυνους τους Τούρκους. Πώς ξέρουν πόσους τόνους μπορεί να αντέξει; Σε ποια δεδομένα βασίζονται όσοι κάνουν αυτές τις εργασίες; Συμβουλεύτηκαν τον Ανθέμιο ή τον Σινάν;».

Μετά τη δημόσια συζήτηση που προκάλεσαν οι εικόνες αυτές από την Αγία Σοφία, το υπουργείο της Τουρκίας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις ανησυχίες.

Οι αρχές τόνισαν ότι το έργο πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η αντοχή στους σεισμούς και η στατική ασφάλεια χωρίς να αλλοιωθεί η αυθεντικότητα του μνημείου.

Η ανακοίνωση πρόσθεσε ότι το βαρύτερο όχημα που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ζυγίζει 45 τόνους, αλλά όταν το φορτηγό τοποθετείται πάνω στην προστατευτική επιφάνεια, το πραγματικό φορτίο που μεταφέρεται στο δάπεδο είναι περίπου 6 τόνοι ανά τετραγωνικό μέτρο – πολύ χαμηλότερο από το όριο ασφαλείας.