Βραχυκύκλωμα προκάλεσε τη φωτιά η οποία μετέτρεψε σε παρανάλωμα ξενοδοχείο και καζίνο πάνω στα σύνορα Καμπότζης – Ταϊλάνδης, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, ενώ επέκριναν τη διαρρύθμιση του κτιριακού συγκροτήματος, που καθυστέρησε το έργο των πυροσβεστών και των σωστικών συνεργείων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη στις 18:30 (ώρα Ελλάδας) στο Grand Diamond City στην Παοϊπέτ, πόλη της Καμπότζης, σε απόσταση μόλις 200 μέτρων από τα σύνορα με την Ταϊλάνδη.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα και φιλοξενούμενοι αναγκάστηκαν να πηδήξουν στο κενό από παράθυρα και μπαλκόνια για να σωθούν, όπως κατέγραψαν φρικιαστικά βίντεο που μεταφορτώθηκαν στο διαδίκτυο και αφηγήθηκαν μέλη σωστικών συνεργείων.

🚨 BREAKING VIDEO: Massive fire at the Grand Diamond City Hotel & Casino in Poipet, Cambodia, with an unclear number of people hurt. #Breaking #BreakingNews #Cambodia #Poipet pic.twitter.com/EJS5y0kIaw