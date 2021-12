Συγκλονίζουν οι εικόνες από την Καμπούλ όπου φαίνονται άστεγοι να δίνουν ηρωίνη σε εξαθλιωμένα, αδέσποτα σκυλιά. Το θέμα αναδεικνύει η βρετανική dailymail και αποτελεί γροθιά στο στομάχι!

Οι φωτογραφίες της dailymail δείχνουν άστεγους Αφγανούς άνδρες της Καμπούλ να ταΐζουν με τη βία ηρωίνη υποσιτισμένα σκυλιά. Ο λόγος είναι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτά να εξαρτηθούν ώστε να παραμείνουν με τους άνδρες ώστε να ζεσταίνονται οι άστεγοι της αφγανικής πρωτεύουσας στη διάρκεια του σκληρού χειμώνα με τις πολικές θερμοκρασίες.

Ο Ahmad (σ.σ. δεν είναι το πραγματικό του όνομα) καπνίζει ηρωίνη εδώ και αρκετά χρόνια, ζώντας στους δρόμους με παρέα έναν αδέσποτο σκύλο. Ο Ahmad δένει σφιχτά στη μύτη του ζώου ένα πλαστικό μπουκάλι και φυσά καπνό ηρωίνης μέσα από το ανοιχτό στόμιο. Μετά από λίγο ο σκύλος στέκεται αποχαυνωμένος και ακινητοποιημένος.

Βρίσκεται υπό την επίδραση του ναρκωτικού!

Και δεν είναι μόνον αυτός. Μία σειρά από φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στη νοτιοδυτική Καμπούλ δείχνουν άστεγους τοξικομανείς να ταΐζουν με ηρωίνη τα αδέσποτα σκυλιά για να εθιστούν τα ζώα και να μείνουν κοντά τους για να τους ζεσταίνουν, όσο αντέξουν την κακοποίηση…

Οι σκηνές με Αφγανούς να καπνίζουν ηρωίνη είναι συνηθισμένες, κυρίως στις νοτιοδυτικές συνοικίες της Καμπούλ. Κι αυτό παρά την υπόσχεση των Ταλιμπάν να απαγορεύσουν την παραγωγή ναρκωτικών.

This is so sick !



