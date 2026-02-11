Καναδάς: 10 νεκροί μετά από πυροβολισμούς σε γυμνάσιο – Γυναίκα άνοιξε πυρ

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους μια γυναίκα που θεωρείται η δράστης, εντοπίστηκαν νεκροί από πυροβολισμούς στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας (βορειοανατολικά), ανακοίνωσε η αστυνομία του Καναδά χθες Τρίτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο γυμνάσιο της κοινότητας Τάμπλερ Ριτζ του Καναδά που επτά άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς Αλλοι δύο σε ένα σπίτι με την αστυνομία να πιστεύει ότι συνδέονται με το μακελειό στο σχολείο. Ακόμα ένας άνθρωπος υπέκυψε καθώς διακομιζόταν σε νοσοκομείο, ανέφερε η καναδική βασιλική έφιππη χωροφυλακή (RCMP).

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από μία γυναίκα με καστανά μαλλιά, η οποία φορούσε φόρεμα, γύρω στη 1:20 μ.μ. τοπική ώρα.

Η φερόμενη ως δράστης βρέθηκε επίσης νεκρή και η αστυνομία εκτιμά πως αυτοπυροβολήθηκε. Οι αρχές δεν πιστεύουν πως υπήρχαν άλλοι δράστες, ούτε πως διατρέχουν πλέον κίνδυνο οι κάτοικοι.

Η Τάμπλερ Ριτζ, απομακρυσμένη πόλη περίπου 2.400 κατοίκων, βρίσκεται στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, κάπου 1.155 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Βανκούβερ.

Δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως δράστη, σκοτώθηκαν μετά από ένοπλη επίθεση, στην καναδική επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας (βορειοανατολικά) το μεσημέρι της Τρίτης, μετέδωσε το CBC News.



Το περιστατικό συνέβη στο Tumbler Ridge Secondary School (Γυμνάσιο της Τάμπλερ Ριτζ), όπου η καναδική βασιλική έφιππη χωροφυλακή (RCMP) κλήθηκαν, λόγω επίθεσης με πυροβόλο όπλο.







































































Έξι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο Γυμνάσιο της Τάμπλερ Ριτζ, δύο ακόμη βρέθηκαν νεκροί σε μια κατοικία που η αστυνομία πιστεύει ότι συνδέεται με το περιστατικό, και ένα ακόμη άτομο πέθανε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο, ανέφερε το CBC News, προσθέτοντας ότι ο θάνατος του δράστη της επίθεσης έχει επιβεβαιωθεί.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο ύποπτος «αυτοπυροβολήθηκε» και βρέθηκε νεκρός μέσα στο σχολείο.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ 25 άτομα αξιολογούνται για τραυματισμούς σε τοπικό ιατρικό κέντρο, ανέφερε το μέσο, επικαλούμενο την αστυνομία.

Εκδόθηκε συναγερμός έκτακτης ανάγκης, για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή, ενώ οι μαθητές του Γυμνασίου και του Δημοτικού Σχολείου της Τάμπλερ Ριτζ, το οποίο βρίσκεται κοντά, παραδόθηκαν σε γονείς και κηδεμόνες.

Οι αρχές δεν πιστεύουν πως υπήρχαν άλλοι δράστες, ούτε πως διατρέχουν πλέον κίνδυνο οι κάτοικοι.

Η Τάμπλερ Ριτζ, απομακρυσμένη πόλη περίπου 2.400 κατοίκων, βρίσκεται στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, κάπου 1.155 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Βανκούβερ.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από μία γυναίκα με καστανά μαλλιά, η οποία φορούσε φόρεμα, γύρω στη 1:20 μ.μ. τοπική ώρα.

Άλλοι 25 άνθρωποι εξετάζονταν από γιατρούς στο τοπικό κέντρο υγείας, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Σκέφτομαι τα θύματα, τις οικογένειές τους κι όλη την κοινότητα της Τάμπλερ Ριτζ», τόνισε μέσω X η υπουργός Δημόσιας Ασφαλείας της Βρετανικής Κολομβίας Νίνα Κρίγκερ, υποσχόμενη πως θα αξιοποιηθεί «κάθε διαθέσιμος πόρος» στην έρευνα για την υπόθεση.

Το Γυμνάσιο Tumbler Ridge εξέδωσε ανακοίνωση μετά τους πυροβολισμούς: «Λόγω των τραγικών γεγονότων που εκτυλίχθηκαν σήμερα στην κοινότητα του Tumbler Ridge, το Γυμνάσιο και το Δημοτικό Σχολείο Tumbler Ridge θα είναι κλειστά για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Η περιφέρεια θα διαθέσει υποστήριξη και μόλις έχουμε τις τοποθεσίες όπου θα βρίσκονται οι υποστηρίξεις, θα δημοσιεύσουμε αυτές τις πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.»