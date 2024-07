Καναδάς: Ανεξέλεγκτη φωτιά έφτασε στην πόλη Τζάσπερ – Μάχη οι φλόγες να μην φτάσουν σε αγωγό πετρελαίου

Στην πόλη Τζάσπερ έφτασαν οι φλόγες από τις μεγάλες φωτιές που καίνε εδώ και μέρες στον δυτικό Καναδά. Χιλιάδες αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την πόλη, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν να διασώσουν όσα περισσότερα κτίρια μπορούν.

Τις τελευταίες μέρες οι επαρχίες Αλμπέρτα και Βρετανική Κολομβία, στον Καναδά, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με τις φωτιές, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να σώσουν υποδομές στρατηγικής σημασίας από τις φλόγες, ιδίως αγωγό πετρελαίου, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές έχουν φθάσει τις 433 στη Βρετανική Κολομβία και τις 176 στην Αλμπέρτα· πάνω από δέκα μαίνονται στην περιοχή του Φορτ Μακμέρι, κόμβο παραγωγής πετρελαίου από ασφαλτική άμμο.

Ο Trans Mountain Pipeline, που μπορεί να μεταφέρει ως και 890.000 βαρέλια πετρελαίου από το Έντμοντον στο Βανκούβερ, διασχίζει εθνικό πάρκο στα καναδικά Βραχώδη Όρη, κοντά στην Τζάσπερ, από όπου αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα 25.000 άνθρωποι από τη Δευτέρα.

Οι πυροσβέστες «εργάζονται για να περισώσουν όσα περισσότερα κτίρια είναι δυνατόν και να προστατεύσουν υποδομής κρίσιμης σημασίας, όπως εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων, τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις (και) τον Trans Mountain Pipeline», ανέφερε η υπηρεσία εθνικών πάρκων του Καναδά μέσω Facebook.

Watched the wildfire smoke above #Jasper at 8pm. Evacuation alert arrived at 10.30pm. 😔 Currently somewhere at 2am on a very long overnight drive. Hope everyone is safe (including this fella we saw earlier). Apart from that, we are having a wonderful Canadian holiday. pic.twitter.com/FFJeN2HDDC