Καναδάς: Πρώτη δημόσια εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ στο Βανκούβερ

Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ επισκέφθηκε σήμερα τα κεντρικά γραφεία μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης στο Βανκούβερ, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της από τότε που το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι παραιτείται των καθηκόντων του και ότι θα μοιράζεται τη ζωή του μεταξύ της Βρετανίας και του Καναδά.

«Κοιτάξτε με ποια ήπιαμε τσάι σήμερα», έγραψε στον λογαριασμό της στο Facebook το Downtown Eastside Women’s Centre, το οποίο προσφέρει βοήθεια σε γυναίκες και παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μητρόπολη αυτή του δυτικού Καναδά.

Η οργάνωση ανήρτησε μια φωτογραφία με τα μέλη της να περιστοιχίζουν τη δούκισσα του Σάσεξ, σε χαλαρή ατμόσφαιρα.

«Ήταν απλή και γλυκιά», δήλωσε η διευθύντρια του κέντρου Κέιτ Γκίμπσον στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CBC.

«Ήθελε απλά να γνωρίσει την οργάνωση. Ξέραμε ότι θα έρθει στον Καναδά και πιθανόν στη δυτική ακτή».

The Duchess boarding a seaplane today from Victoria Harbour Airport. 💕 pic.twitter.com/accR2XHzuA

— The Duke and Duchess of Sussex (@PHarry_Meghan) January 14, 2020