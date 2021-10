Φωτιά έχει ξεσπάσει σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα ανοικτά των ακτών του Καναδά στον Ειρηνικό και εκλύονται τοξικά αέρια, όπως ανακοίνωσαν αργά χθες οι αρχές.

Το πλοίο Zim Kingston, στο οποίο έχει ξεσπάσει η φωτιά, βρίσκεται στο Στενό του Χουάν ντε Φούκα, στα νότια της νήσου Βανκούβερ στη Βρετανική Κολομβία, όπως ανακοίνωσε η ακτοφυλακή του Καναδά σε ανακοίνωσή της στο Διαδίκτυο.

«Έχει οριοθετηθεί μια ζώνη έκτακτης ανάγκης γύρω από το αγκυροβολημένο πλοίο Zim Kingston», ανέφερε η ίδια πηγή. «Το πλοίο καίγεται και εκλύονται τοξικά αέρια».

CANADA: Zim Kingston Container Ship Fire: The container ship Zim Kingston was traveling from Busan, South Korea to Vancouver, BC, Canada. The ship lost approximately 40 containers in rough seas off the coast of Vancouver Island, BC. While traveling through the Strait of Juan de pic.twitter.com/71YgBtifs3