Καντίροφ: Ο Τσετσένος ηγέτης άνοιξε βεντέτα με Ρώσους πολιτικούς: «Διέταξαν την δολοφονία μου»

Ο Τσετσένος ηγέτης, Ραμζάν Καντίροφ εξαπέλυσε σήμερα (10.10.2024) βαριές κατηγορίες εναντίον τριών βουλευτών στη Ρωσία λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «προσπάθησαν να δώσουν εντολή για την δολοφονία του».

Κατά την διάρκεια συνεδρίασης με υψηλόβαθμους αξιωματούχους ασφαλείας, στην οποία συμμετείχαν στελέχη του στρατού και της αστυνομίας, ο Ραμζάν Καντίροφ απείλησε με «βεντέτα» τρεις Ρώσους πολιτικούς, σε περίπτωση που δεν αποδείξουν αθωότητά τους.

Μάλιστα, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι ο Τσετσένος ηγέτης αποκάλυψε το σχέδιο Ρώσων μελών της κρατικής Δούμας για την δολοφονία του: «…Bekkhan Barakhoyev, Karimov Suleiman, Kurbanov Rizvan, υπάρχουν μάρτυρες, υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους [οι επονομαζόμενοι] προσπάθησαν να τους αναθέσουν συμβόλαιο θανάτου εις βάρος μου και τους ρώτησαν πόσα χρήματα θα έπαιρναν για να με σκοτώσουν. Είμαι Τσετσένος και παίρνω πίσω ό,τι μου ανήκει».

