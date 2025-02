Καψόνι του Ντόναλντ Τραμπ στον Πρόεδρο της Πολωνίας – Τον έστησε για 1,5 ώρα και τον είδε για 11 λεπτά

Τουλάχιστον προσβλητική ήταν η στάση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Πρόεδρο της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα.

Οι δυο ηγέτες ήταν να συναντηθούν στο Μέριλαντ και ο Ντόναλντ Τραμπ «έστησε» τον Πρόεδρο της Πολωνίας αναγκάζοντάς τον να περιμένει μιάμιση ώρα. Και ενώ η συνάντηση ήταν να κρατήσει μια ώρα τελικά είχε διάρκεια μόλις 11 λεπτά.

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Αντρέι Ντούντα στο Μέριλαντ επρόκειτο να ξεκινήσει στις 7:00 μ.μ. Ωστόσο, ξεκίνησε στις 8:30 μ.μ. επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ καθυστέρησε να αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

Για ακόμα μια φορά η συμπεριφορά του Τραμπ και των συνεργατών του απέναντι στην Ευρώπη είναι ταπεινωτική. Βέβαια αυτό που σχολιάζεται πολύ είναι και το γεγονός ότι ο Πολωνός πρόεδρος ανέχθηκε αυτή την συμπεριφορά.

Δείτε το βίντεο

