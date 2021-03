Στο Χονγκ Κονγκ τα νέα μέτρα για την ανάσχεση των κρουσμάτων του κορονοϊού είναι σκληρά στα όρια του απάνθρωπου. Οικογένειες στριμώχνονται σε μικρούς χώρους καραντίνας και βρέφη αποχωρίζονται τις μητέρες τους!

Οι οικογένειες στο Χονγκ Κονγκ βιώνουν την απομόνωση και υφίστανται ψυχικά τραύματα καθώς οι νέοι αυστηροί κανόνες κατά της πανδημίας επιβάλλουν οι γονείς να αποχωρίζονται τα μωρά τους και όσοι έχουν νεογέννητα να παραμένουν σε μικρούς χώρους καραντίνας για έως και 14 ημέρες.

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ επιβάλλουν την νοσηλεία όσων διαπιστώνεται ότι είναι θετικοί στον κορονοϊό, ανάμεσά τους και τα μωρά, ενώ όλες οι στενές επαφές τους, ακόμη και αν βγουν αρνητικές στον ιό, περιορίζονται σε αυτοσχέδιους χώρους καραντίνας.

«Είναι τρελό», λέει μια μητέρα που υποχρεώθηκε ξαφνικά να σταματήσει τον θηλασμό αφού την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε θετική στον ιό και αναγκάστηκε να αποχωριστεί τον επτά μηνών γιο της.

«Χθες το βράδυ ανέβασα πυρετό γιατί από τον θηλασμό πέρασα στην αποκλειστική χρήση θήλαστρου», λέει η γυναίκα που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Και έτσι αντί να με απασχολεί ο κορονοϊός, με απασχολούν οι πληγές στο στήθος μου», επισημαίνει.

Νομικοί δηλώνουν ότι σε άλλες περιοχές του ανεπτυγμένου κόσμου δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο να χωρίζουν τα μέλη μιας οικογένειας εξαιτίας του κορονοϊού.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ δήλωσε στο Reuters ότι σχετικά με κρούσματα του κορονοϊού που αφορούν παιδιά τα δημόσια νοσοκομεία «υπό ειδικές συνθήκες αποφασίζουν αν μπορούν ή όχι να παραμείνουν οι γονείς με τα παιδιά τους στο νοσοκομείο».

Τα μέλη της οικογένειας που ζουν στο ίδιο σπίτι με ένα κρούσμα θα αντιμετωπίζονται ως στενές επαφές και θα μεταφέρονται σε ένα κέντρο καραντίνας.

Ανάλογα με την κάθε περίπτωση, η οικογένεια θα μπορεί να ορίζει έναν φροντιστή ο οποίος θα συνοδεύει άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες, όπως τα νήπια, ανέφερε η κυβέρνηση.

Η Σαχάνα Χόκε – Άλι, επιστήμονας που είναι υπεύθυνη μιας ομάδας στήριξης στο Facebook για άτομα σε καραντίνα στο Χονγκ Κονγκ, είπε ότι η ομάδα αυτή έχει βοηθήσει περισσότερες από 100 περιπτώσεις παιδιών που είχαν αποχωριστεί τους γονείς τους κατά τον τελευταίο χρόνο με δεκάδες από αυτές να αφορούν την τελευταία εβδομάδα.

Μια αίτηση που κυκλοφόρησε διαδικτυακά σε όλο το Χονγκ Κονγκ ζητάει από την κυβέρνηση να επιτρέπει στα μικρά παιδιά την επιλογή της καραντίνας στο σπίτι.

Περίπου 4.700 από τους 5.000 κατοίκους της περιοχής υπέγραψαν μέσα σε λίγες ώρες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα.

Ανάμεσα στους εκατοντάδες κατοίκους του Χονγκ Κονγκ που υποχρεώθηκαν να πάνε σε κέντρα καραντίνας την περασμένη εβδομάδα έπειτα από την έκρηξη κρουσμάτων που σημειώθηκε σε ένα δημοφιλές γυμναστήριο της ακριβής συνοικίας Σάι Γινγκ Πουν, ήταν και πολλές οικογένειες απόδημων με μικρά παιδιά.

Caught up in the most recent gym clusterand was put in quarantine centre in Penny’s Bay last Friday. The 100+ sq ft room is actually spacious enough for me who grew up in tiny Hong Kong apartments pic.twitter.com/kCvkJguD6C