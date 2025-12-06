Καρέ που στοίχειωσαν τον πλανήτη: Από τον πνιγμένο Αλάν Κουρντί και τον «Falling Man», στον απελπισμένο άνδρα του Χονγκ Κονγκ

Υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζονται λέξεις. Περιπτώσεις όπου μία και μόνο φωτογραφία μπορεί να συμπεριλάβει όλη τη φρίκη, το δράμα, αλλά και το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής, χωρίς να ειπωθεί τίποτε περισσότερο. Διαχρονικά, υπήρξαν εικόνες που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη, αφύπνισαν συνειδήσεις, έγιναν σύμβολα μνήμης.

Επί τρεις μέρες ο πλανήτης παρακολουθούσε αποσβολωμένος την φονική πυρκαγιά στους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ. 159 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί στα φλεγόμενα κτίρια, ανάμεσά τους ένα μωρό ενός έτους. Ωστόσο, η φωτογραφία ενός άντρα με τα χέρια σηκωμένα και όλη την απόγνωση και τον πόνο ζωγραφισμένα στο πρόσωπό του μπροστά από τους φλεγόμενους ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ, ανήμπορος να σώσει τη γυναίκα του που ήταν μέσα, ήταν μία εικόνα που συγκλόνισε τον κόσμο.

Φυσικά δεν είναι η μόνη.

Οι ακόλουθες φωτογραφίες αφηγούνται ολόκληρες ιστορίες μέσα σε ένα μόνο καρέ. Και είναι μόνο ελάχιστες από αυτές που δεν περνάνε στη λήθη.

Ο Άνθρωπος του Τιενανμέν – Το απόλυτο σύμβολο θάρρους (1989)

Στην πλατεία Τιενανμέν, το καλοκαίρι του 1989, η κινεζική κυβέρνηση έστειλε τανκ για να καταστείλει βίαια τη διαμαρτυρία εργαζομένων και φοιτητών.

Ένας άγνωστος άνδρας στάθηκε μπροστά τους, μόνος και ακίνητος. Φορούσε άσπρο πουκάμισο και μαύρο παντελόνι ενώ στα χέρια του κρατούσε σακούλες με ψώνια. Μπροστά του βρίσκονται τέσσερα άρματα μάχης, το ένα πίσω από το άλλο.