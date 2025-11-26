Καρολάιν Λεβίτ: Συγγενής της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου συνελήφθη από την υπηρεσία μετανάστευσης ICE στις ΗΠΑ

Πρόκειται για μια υπόθεση με έμμεση πολιτική διάσταση στις ΗΠΑ: η Μπρούνα Καρολάιν Φερέιρα, Βραζιλιάνα και μητέρα του ανιψιού της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, συνελήφθη στις 12 Νοεμβρίου κοντά στη Βοστώνη από πράκτορες της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Τοντ Πομερόλο.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN, το παιδί ζει από τη γέννησή του στο Νιου Χάμσαϊρ στις ΗΑΠ με τον πατέρα του, τον αδελφό της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κερολάιν Λέβιτ, ενώ η Φερέιρα δεν έχει πλέον καμία επαφή με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου «εδώ και χρόνια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράτυπη παραμονή και αμφισβητούμενες κατηγορίες

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υποστηρίζει ότι η Φερέιρα βρίσκεται παράνομα στις ΗΠΑ, καθώς υπερέβη τη διάρκεια τουριστικής βίζας που έληξε το 1999. Μάλιστα, την περιγράφει ως «παράτυπη μετανάστρια με ποινικό υπόβαθρο» και σημειώνει ότι βρίσκεται πλέον σε διαδικασία απέλασης.

Ο δικηγόρος της απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς. «Δεν έχει κανένα ποινικό μητρώο. Δεν είναι ‘εγκληματίας παράνομη αλλοδαπή’», δήλωσε στο CNN, υπενθυμίζοντας ότι η πελάτισσά του είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα DACA, που προσφέρει προσωρινή προστασία από την απέλαση σε άτομα που έφτασαν στις ΗΠΑ ως παιδιά.

Όπως επισημαίνει, η Φερέιρα δεν μπόρεσε να ανανεώσει το καθεστώς της όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να καταργήσει το πρόγραμμα στη διάρκεια της πρώτης θητείας του, αλλά σήμερα βρίσκεται σε «νόμιμη μεταναστευτική διαδικασία» για την απόκτηση της υπηκοότητας. Συνελήφθη ενώ πήγαινε να παραλάβει τον γιο της από το Νιου Χάμσαϊρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταφορά 1.500 χιλιόμετρα μακριά και οικογενειακή πίεση

Η Φερέιρα κρατείται πλέον στο κέντρο κράτησης ICE στο Μπασίλ της Λουιζιάνα, σε απόσταση άνω των 1.500 μιλίων από το σημείο της σύλληψής της. Με τον πρώην σύντροφό της, Μάικλ Λέβιτ, αδελφό της κυβερνητικής εκπροσώπου, έχουν κοινή επιμέλεια του 11χρονου γιου τους. Όπως δήλωσε ο ίδιος στο WMUR, η κατάσταση είναι «δύσκολη» και το παιδί δεν έχει μιλήσει με τη μητέρα του από την ημέρα της κράτησης.

Μια καμπάνια GoFundMe, την οποία έχει επιβεβαιώσει η δικηγόρος της, έχει δημιουργηθεί από την αδελφή της για τα νομικά έξοδα και τα έξοδα μετακίνησης. Πάνω από 15.000 δολάρια είχαν συγκεντρωθεί μέχρι το πρωί της Τετάρτης. Η οικογένεια περιγράφει τη Φερέιρα ως μια γυναίκα που έφτασε στις ΗΠΑ το 1998 όταν ήταν ακόμη παιδί και από τότε «έχει χτίσει μια σταθερή και έντιμη ζωή».

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει την υπόθεση. Ωστόσο, η σύλληψη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί δικαιούχοι του DACA έχουν στοχοποιηθεί στο πλαίσιο των ενισχυμένων επιχειρήσεων μετανάστευσης υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υπενθυμίζει ότι το καθεστώς DACA «δεν παρέχει αυτόματη προστασία από την απέλαση» και «δεν ισοδυναμεί με νόμιμο καθεστώς στις ΗΠΑ».