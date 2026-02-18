Συμβαίνει τώρα:
Καρχαρίας για πρώτη φορά στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής

Ο καρχαρίας εντοπίστηκε σε βάθος 490 μέτρων, όπου η θερμοκρασία του νερού ήταν μόλις 1,27 βαθμοί Κελσίου
Ένας απρόσμενος και σπάνιος καρχαρίας καταγράφηκε για πρώτη φορά με κάμερα στα σχεδόν παγωμένα, σκοτεινά βάθη της Ανταρκτικής, προκαλώντας έκπληξη στην επιστημονική κοινότητα.

Το βίντεο δείχνει έναν μεγάλο καρχαρία να κινείται αργά στα βαθιά νερά της Ανταρκτικής. Το υλικό καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2025 και, σύμφωνα με τον ερευνητή Άλαν Τζέιμσον, το ψάρι είχε μήκος περίπου 3 έως 4 μέτρα.

«Πηγαίνοντας εκεί δεν περιμέναμε να δούμε καρχαρίες, καθώς επικρατούσε η άποψη ότι δεν ζουν στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής», δήλωσε ο Τζέιμσον, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «έναν ιδιαίτερα μεγαλόσωμο καρχαρία».

Ο καρχαρίας εντοπίστηκε σε βάθος 490 μέτρων, όπου η θερμοκρασία του νερού ήταν μόλις 1,27 βαθμοί Κελσίου. Στο ίδιο πλάνο εμφανίζεται και ένα σαλάχι ακίνητο στον βυθό, γεγονός που δεν προκάλεσε έκπληξη στους επιστήμονες, καθώς το είδος αυτό είναι γνωστό ότι ζει τόσο νότια.

Ο Τζέιμσον ανέφερε ότι δεν υπάρχει προηγούμενη καταγεγραμμένη παρουσία καρχαρία στον Ανταρκτικό Ωκεανό. Την εκτίμηση αυτή συμμερίζεται και ο βιολόγος διατήρησης Πίτερ Κάιν από το Πανεπιστήμιο Charles Darwin, ο οποίος σημείωσε ότι η κλιματική αλλαγή και η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών ενδέχεται να ωθούν τους καρχαρίες σε ψυχρότερα νερά του νοτίου ημισφαιρίου.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, είναι πιθανό οι βραδυκίνητοι καρχαρίες sleeper να ζούσαν εδώ και καιρό στα βάθη της Ανταρκτικής χωρίς να έχουν εντοπιστεί, λόγω της απομόνωσης της περιοχής και της περιορισμένης παρουσίας ερευνητικών καμερών.

«Ήταν η κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο σημείο, με την κατάλληλη κάμερα. Το εύρημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό», δήλωσε ο Κάιν.

