Καταδίκασε ναζισμό και ρατσισμό ο Τραμπ!

Παράλληλα, ο Τραμπ έκανε έκκληση για ενότητα κατά την πρώτη επέτειο των αιματηρών διαδηλώσεων που προκλήθηκαν από νεοναζιστική πορεία στην πόλη Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια.

Ο Τραμπ είχε δεχτεί έντονη κριτική τις ημέρες που ακολούθησαν την πορεία πριν από έναν χρόνο γιατί εξίσωσε τα μέλη ακροδεξιών ομάδων με τους ακτιβιστές αντιρατσιστικών οργανώσεων λέγοντας ότι «και οι δύο πλευρές” ευθύνονται για τα επεισόδια.

Όπως έγραψε σήμερα ο Τραμπ στο Twitter, τα “επεισόδια” στην Σάρλοτσβιλ “είχαν ως αποτέλεσμα άδικους θανάτους και διχόνοια. Πρέπει να ενωθούμε ως έθνος. Καταδικάζω όλες τις μορφές ρατσισμού και τις πράξεις βίας. Ειρήνη σε ΟΛΟΥΣ τους Αμερικανούς!”.

Ακροδεξιές οργανώσεις θα συμμετείχαν στο συλλαλητήριο της “Unite the Right” ενάντια στα σχέδια απομάκρυνσης του αγάλματος του στρατηγού του Εμφύλιου Robert E Lee ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ της δουλείας, ωστόσο η αστυνομία απαγόρευσε την συγκέντρωση λόγω των συγκρούσεων.

Ακτιβιστές αντιρατσιστικών οργανώσεων έκαναν την εμφάνισή τους για να διαδηλώσουν κατά του συλλαλητηρίου. Ο Τζέιμς Άλεξ τζούνιορ κατηγορείται ότι έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε μια ομάδα ακτιβιστών σκοτώνοντας την 32χρονη Χέδερ Χέγιερ και τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους. Έχει δηλώσει αθώος και η δίκη του πρόκειται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο.

Ο διοργανωτής του περυσινού συλλαλητηρίου Τζέισον Κέσλερ, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, δεν έλαβε άδεια για την Σάρλοτσβιλ αυτό τον χρόνο αλλά εξασφάλισε άδεια για να διαδηλώσει αύριο στην Ουάσινγκτον, σε δρόμο που βρίσκεται απέναντι από τον Λευκό Οίκο.

The riots in Charlottesville a year ago resulted in senseless death and division. We must come together as a nation. I condemn all types of racism and acts of violence. Peace to ALL Americans!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2018