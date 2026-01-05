Καταγγελία κατά Κύπριου βουλευτή για ξυλοδαρμό της συντρόφου του – Τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου

Σοβαρή καταγγελία για βίαιη συμπεριφορά σε βάρος μιας γυναίκας διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές, με φερόμενο εμπλεκόμενο βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού της Κύπρου, Νίκου Σύκα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην Αθήνα κατά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, όπου η γυναίκα βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της.

Η γυναίκα, σύμφωνα με το ραδιόφωνα του ΡΙΚ, προχώρησε σε επίσημη καταγγελία κατά του βουλευτή της Κύπρου, ενώ στη συνέχεια εξετάστηκε από γιατρό. Ο φάκελος της υπόθεσης αφορά το αδίκημα της επίθεσης και πρόκλησης σωματικής βλάβης και αναμένεται να διαβιβαστεί σήμερα (5.1.2025) στη Νομική Υπηρεσία της Κύπρου, η οποία θα αποφασίσει για τους περαιτέρω χειρισμούς. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η ποινική δίωξη, θα κινηθούν και οι διαδικασίες για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Κύπριου βουλευτή.

Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, ανακοίνωσε ότι ο βουλευτής τίθεται εκτός ψηφοδελτίου, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων κομματικών οργάνων. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», τόνισε τον απόλυτο σεβασμό της προς τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η διερεύνηση των καταγγελιών πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς καμία σκιά.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι θεωρεί απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας από τον βουλευτή, επισημαίνοντας πως η βία, και ιδιαίτερα η βία κατά των γυναικών, προσβάλλει τις θεμελιώδεις αξίες του κόμματος, οι οποίες – όπως ανέφερε – δεν είναι διαπραγματεύσιμες.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Νίκος Σύκας, μέσω ανάρτησης στα social media, απορρίπτει τις καταγγελίες και τα υπονοούμενα σε βάρος του. Δηλώνει σοκαρισμένος από τη διαρροή της καταγγελίας στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, κάνοντας λόγο για «λαϊκά δικαστήρια» πριν από οποιαδήποτε αξιολόγηση μαρτυριών και πριν κληθεί να δώσει κατάθεση.

Την ίδια ώρα, εκφράζει σεβασμό στις ερευνητικές διαδικασίες και δηλώνει έτοιμος να καταθέσει, ανά πάσα στιγμή, τη δική του εκδοχή των γεγονότων, διατηρώντας όλα τα νόμιμα δικαιώματά του.