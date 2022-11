Για την παιδική χαρά «Doha Modern Playground» την οποία δημιούργησε στην πρωτεύουσα του Κατάρ μίλησε ο καλλιτέχνης Shezad Dawood. Η παιδική χαρά βρίσκεται στο πάρκο Al Masrah Park και χαρακτηρίζεται από μικροσκοπικές εκδοχές τεσσάρων γνωστών κτηρίων της Ντόχα.

Ο καλλιτέχνης Shezad Dawood εργάστηκε στενά με την αρχιτεκτόνισσα και ιστορικό της αρχιτεκτονικής Fatma Al Sahlawi για την επιλογή των κτηρίων. Για την μοντέρνα αυτή παιδική χαρά στην Ντόχα επιλέχθηκαν το ξενοδοχείο Σέρατον (από William Pereira), το Εθνικό Θέατρο και Υπουργείο Πληροφοριών (από Triad CICO), το Πανεπιστήμιο του Κατάρ (από Kamal El Kafrawi) και το Ταχυδρομείο του Κατάρ (από Twist & Whitley).

Κατασκευασμένα μεταξύ 1982 και 1987, τα τέσσερα κτήρια είναι σύμφωνα με τον Shezad Dawood «μια ομάδα-κλειδί μοντερνιστικών κτηρίων που πραγματικά αντιπροσώπευαν την αλλαγή προς ένα ανεξάρτητo έθνος».

«Κάθε ένα από τα κτήρια στα οποία αναφέρομαι έχει τις δικές του σχεδιαστικές ιδιοτροπίες και ιδιαιτερότητες οι οποίες φυσικά προσφέρονται για ερμηνείες, όπως τους εμβληματικούς κλωβούς περιστεριών του Ταχυδρομείου του Κατάρ ή, τη μετατροπή των κιονοστοιχιών του Εθνικού Θεάτρου και Υπουργείου Πληροφοριών σε τούνελ για να έρπουν τα παιδιά μέσα τους» εξήγησε ο καλλιτέχνης, μιλώντας στο Dezeen.

«Ήθελα να είναι τα παιδιά σε θέση να φαντάζονται την παιδική χαρά ως μια πόλη-μινιατούρα η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για αυτά», είπε επίσης ο Shezad Dawood.

