Το θάνατο τουλάχιστον 116 ανθρώπων στην Ινδία και το Νεπάλ έχουν προκαλέσει οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις, καθώς καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν εδώ και μέρες τις δύο χώρες. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με νέο απολογισμό των αρμόδιων χωρών, μεγάλος είναι και ο αριθμός των αγνοούμενων.

Στο Ουταράχαντ, στην βόρεια Ινδία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι 46 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες και ότι 11 αγνοούνται. Στο παράκτιο κρατίδιο της Κεράλα, στη νότια Ινδία, ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης Πιναράγι Βιτζαγιάν ανακοίνωσε απολογισμό 39 νεκρών.

Τουλάχιστον 30 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους το πρωί της Τρίτης σε επτά ξεχωριστά περιστατικά που σημειώθηκαν στην περιοχή Ναϊνιτάλ, που είναι η περισσότερο πληγείσα, έπειτα από μια σειρά από κατολισθήσεις και κατάρρευσης υποδομών που προκλήθηκαν από μεγάλο κατακλυσμό.

Πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας θάφτηκαν μέσα στο σπίτι τους, σύμφωνα με τον τοπικό αξιωματούχο Πραντίπ Τζαΐν.

