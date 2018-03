Κατάρρευση πεζογέφυρας στο Μαϊάμι – Έξι οι νεκροί – Καμία ελπίδα για επιζώντες

Δέκα άνθρωποι νοσηλεύονται, διευκρίνισε επίσης ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μαϊάμι Αλβάρο Ζαμπαλέτα, σημειώνοντας ότι δύο παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα σωστικά συνεργεία εργαζόντουσαν όλη τη νύχτα με τη βοήθεια εκπαιδευμένων σκύλων για την ανεύρεση επιζώντων, ενώ οι έρευνές τους επικεντρώνονται πλέον στην αναζήτηση σορών, πρόσθεσε.

«Δυστυχώς από επιχείρηση διάσωσης έχει μετατραπεί σε επιχείρηση περισυλλογής πτωμάτων», είπε το πρωί, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί καθώς κι άλλα οχήματα μπορεί να βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια της πεζογέφυρας.

Μηχανικοί εκφράζουν φόβους ότι ενδέχεται να καταρρεύσουν και οι δομές στις δύο άκρες της πεζογέφυρας, η οποία είχε τοποθετηθεί το Σάββατο και δεν είχε ακόμη ανοίξει στο κοινό.

Η πεζογέφυρα αυτή βάρους 950 τόνων αποσκοπούσε να συνδέσει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα με τις εστίες των φοιτητών. Τουλάχιστον 8 αυτοκίνητα παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια της πεζογέφυρας, η οποία κατέρρευσε χθες το βράδυ πάνω σε έναν αυτοκινητόδρομο έξι λωρίδων.

Η στιγμή της κατάρρευσης έχει καταγραφεί σε ένα video λίγων δευτερολέπτων. Δείχνει πως αυτοκίνητα περνούν κάτω από την πεζογέφυρα δευτερόλεπτα πριν αυτή καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Το Μαϊάμι θρηνεί ήδη τέσσερις νεκρούς. Αυτός είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός.

Εννέα άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της πυροσβεστικής, Ντέιβ Ντάουνι. Τουλάχιστον δυο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ο ένας από τους σοβαρά τραυματίες υπέστη καρδιακή ανακοπή αλλά οι γιατροί τον επανέφεραν. Ο δεύτερος φέρει σοβαρό εγκεφαλικό τραύμα.

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα συντρίμμια της γέφυρας συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η πεζογέφυρα είχε τοποθετηθεί στον αυτοκινητόδρομο της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, κοντά στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντας μόλις το περασμένο Σάββατο. Χρειάστηκαν έξι ώρες για να στηθεί. Δεν είχε παραδοθεί στο κοινό, αυτό υπολογιζόταν να γίνει το 2019!

Οι πρώτες στιγμές μετά την πτώση

Συνδέει τους κοιτώνες του πανεπιστημίου με την πόλη Σουίτγουότερ. Είχε τοποθετηθεί πάνω από τον αυτοκινητόδρομο που διαθέτει οκτώ λωρίδες κυκλοφορίας.

Είχε μήκος 53 μέτρα και ζύγιζε 950 τόνους. Είχε φτιαχτεί για να μπορεί να αντέξει τυφώνες, καθώς η περιοχή πλήττεται συχνά από τέτοια φαινόμενα.

Κόστισε 14,2 εκατομμύρια δολάρια. Σχεδιάστηκε για να μπορεί να αντέξει τυφώνες κατηγορίας 5, της υψηλότερης κλίμακας. Με βάση το σχεδιασμό της, έπρεπε να αντέξει 100 χρόνια…

Οι φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου αυτήν την περίοδο έχουν διακοπές από τα μαθήματά τους, από τις 12 μέχρι τις 17 Μαρτίου.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρικ Σκοτ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι θα διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος και θα αποδοθούν ευθύνες για ενδεχόμενα λάθη.

Όπως φαίνεται και στο video που έχει καταγράψει τη στιγμή της πτώσης, την ώρα της τραγωδίας κάτω από την πεζογέφυρα περνούν δεκάδες αυτοκίνητα. Στο σημείο υπάρχουν και φανάρια. Σε ένα από αυτά, ήταν σταματημένη η Σούζι Μπερμούντες.

«Έπεσε πάνω στα αυτοκίνητα που περίμεναν να ανάψει το φανάρι. Ξαφνικά, την είδα να καταρρέει. Έμοιαζε με αργή κίνηση», είπε στο ABC News. «Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Μέχρι που βγήκα από το αυτοκίνητό μου», τόνισε.

Η Μπερμούντες περιέγραψε τη σοκαριστική στιγμή που είχε έναν άνθρωπο να βγαίνει σώος από το αυτοκίνητό του. Μέρος της πεζογέφυρας είχε πέσει στο πίσω μέρος του αμαξιού του αλλά εκείνος δεν τραυματίστηκε!

Για την τραγωδία, φυσικά, ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μάλιστα φρόντισε να tweet-αρει για το περιστατικό. «Συνεχίζω να παρακολουθώ την σπαρακτική κατάρρευση της πεζογέφυρας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, τόσο τραγικό. Πολλοί γενναίοι διασώστες έτρεξαν για να σώσουν ζές. Σας ευχαριστούμε για το κουράγιο σας. Προσευχόμαστε για όλους όσους επηρεάζονται», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Continuing to monitor the heartbreaking bridge collapse at FIU – so tragic. Many brave First Responders rushed in to save lives. Thank you for your courage. Praying this evening for all who are affected.

