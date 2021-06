Για έκτη ημέρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα συντρίμμια της πολυκατοικίας των 12 ορόφων που κατέρρευσε στο Σέρφσαϊντ στο Μαϊάμι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλοι 150 θεωρούνται αγνοούμενοι και πιστεύεται ότι έχουν πεθάνει.

Οι ώρες περνούν με τις ελπίδες να «σβήνουν». Οι Αρχές αναφέρθηκαν στο ενδεχόμενο να μην βρεθούν άλλοι επιζώντες στα συντρίμμια του συγκροτήματος Champlain Towers South με τα 156 διαμερίσματα. Οι οικογένειες των 150 αγνοούμενων έχουν προετοιμαστεί ότι ενδέχεται «οι αγαπημένοι τους να μην βρεθούν ζωντανοί, αν και εξακολουθούν να ελπίζουν», δήλωσε η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι- Ντέιντ Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα. «Οι αγαπημένοι τους ενδέχεται να ανασυρθούν διαμελισμένοι», πρόσθεσε.

Αξιωματούχοι ανακοίνωσαν το βράδυ της Δευτέρας (28/6) ότι οι ομάδες που ερευνούν ανάμεσα σε κομμάτια τσιμέντου και μετάλλων εξακολουθούν να θεωρούν ότι πρόκειται για μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετέχουν σκύλοι, κάμερες θερμικής απεικόνισης και γερανοί. Όμως κανείς δεν έχει βγει ζωντανός από τα ερείπια, παρά μόνο λίγες ώρες μετά την κατάρρευση του κτιρίου στο Σέρφσάιντ.

JUST IN: 7News has obtained surveillance video of the moment the Champlain Towers South Condo collapsed in Surfside early this morning.



According to a fire official, 35 people were pulled from the collapsed building. Search and rescue efforts ongoing. https://t.co/Ac7KgnJOSO pic.twitter.com/oeczbumRG9