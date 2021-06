Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την κατάρρευση της 12οροφης πολυκατοικίας στο Σέρφσαϊντ στο Μαϊάμι, ενώ κάπου 150 άνθρωποι – από τις πρώτες πρωινές ώρες που σημειώθηκε το τραγικό συμβάν – εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι. Ανάμεσα στους αγνοούμενους και ο 21χρονος ομογενής Ανδρέας Γιαννιτσόπουλος.

Όπως ανακοίνωσε την Δευτέρα η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα, από τα συντρίμμια 12οροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε στο Σέρφσαϊντ ανασύρθηκε άλλο ένα πτώμα, ανεβάζοντας τον απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής στους 11 νεκρούς.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 150 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι, με τις ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί να είναι πλέον ελάχιστες. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται 24 ώρες το 24ωρο.

Εκατοντάδες πυροσβέστες και διασώστες επιδίδονται σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα του 12ώροφου κτιρίου που κατέρρευσε στη νότια Φλόριντα.

JUST IN: 7News has obtained surveillance video of the moment the Champlain Towers South Condo collapsed in Surfside early this morning.



According to a fire official, 35 people were pulled from the collapsed building. Search and rescue efforts ongoing. https://t.co/Ac7KgnJOSO pic.twitter.com/oeczbumRG9