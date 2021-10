Ένταλμα σύλληψης εναντίον της συνεργάτιδας του Αλεξέι Ναβάλνι, της 34χρονης Λιουμπόφ Σομπόλ, εξέδωσαν οι ρωσικές διωκτικές αρχές. Η νέα δίωξη έρχεται να προστεθεί στο πογκρόμ της Μόσχας σε βάρος της αντιπολίτευσης.

Η συνεργάτιδα του φυλακισμένου επικριτή του Βλαντίμιρ Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι, η Λιουμπόφ Σομπόλ, συμπεριελήφθη στον κατάλογο των προσώπων που καταζητούνται από τη Ρωσία, ένα νέο παράδειγμα της καταστολής που έχει εξαπολυθεί εδώ και μήνες εναντίον της ρωσικής αντιπολίτευσης.

Σε ένα σημείωμα που αναρτήθηκε το βράδυ της 20ής Οκτωβρίου στον ιστότοπό του, το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει πως η Σομπόλ, 34 ετών, καταζητείται στο πλαίσιο «μίας ποινικής υπόθεσης», χωρίς άλλες διευκρινίσεις για τα γεγονότα για τα οποία κατηγορείται.

Ανερχόμενη μορφή της ρωσικής αντιπολίτευσης, η Λιομπόφ Σομπόλ, δικηγόρος, είχε συμμετάσχει τα τελευταία χρόνια σε ενέργειες και διαδηλώσεις του Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος είναι φυλακισμένος στη Ρωσία από τον Ιανουάριο.

Οι ρωσικές αρχές ενέτειναν την πίεση στους συμμάχους και τις οργανώσεις του αντιπολιτευόμενου, που χαρακτηρίστηκαν την Ιούνιο «εξτρεμιστικές» και απαγορεύθηκαν.

Κανένα από τα μέλη τους δεν μπόρεσε ως εκ τούτου να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, τις οποίες κέρδισε το κόμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παράλληλα, πολλά στελέχη του κινήματος του Αλεξέι Ναβάλνι εγκατέλειψαν τη χώρα από τον φόβο μήπως συλληφθούν.

Η Λιουμπόφ Σομπόλ φαίνεται ότι έχει εγκαταλείψει τη Ρωσία. Άλλοι δύο στενοί συνεργάτες του Ναβάλνι, ο Λεονίντ Βολκόφ και ο Ιβάν Τζντάνοφ, περιλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο των καταζητούμενων και διώκονται στο πλαίσιο υποθέσεων που επισύρουν βαριές ποινές σε περίπτωση καταδίκης.

#Russia puts #Navalny‘s ally Lyubov #Sobol on the wanted list. The 34-year-old lawyer, who left the country earlier this year, appeared on the list on the #Russian #InteriorMinistry‘s website on Wednesday evening. https://t.co/ybiDM7HYzJ