Κατέρρευσε ξενοδοχείο στην Αργεντινή: Ένας νεκρός και εννέα εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια – Συγκλονίζουν οι εικόνες

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και άλλα εννέα άτομα αγνοούνται μετά την κατάρρευση ξενοδοχείου στην Αργεντινή.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην παραλιακή πόλη Βίγια Γκεσέλ στην επαρχία Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, όταν το 10όροφο ξενοδοχείο κατάρρευσε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο τις τοπικές Αρχές.

Το θύμα πιστεύεται ότι ήταν ένας 80χρονος που έμενε στο κτήριο δίπλα στο ξενοδοχείο , δήλωσε ο υπουργός Ασφαλείας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες Χαβιέρ Αλόνσο στο ειδησεογραφικό κανάλι TN.

Η σύντροφός του διασώθηκε, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν αν στο σημείο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία ήταν και ο γιος του ζευγαριού, σύμφωνα με τον Αλόνσο.

10-story building collapses in #Argentina, leaving people under the rubble. Rescue teams are carrying out search operations at the site of a hotel collapse in the #Argentine city of Villa Gesell. pic.twitter.com/MoXRuMHdKn