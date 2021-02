Κατέρρευσε τμήμα του παγετώνα των Ιμαλαΐων! Κάτοικοι φεύγουν όπως – όπως από τα σπίτια τους (video)

Η Ινδία έθεσε σήμερα σε κατάσταση συναγερμού πολλές βόρειες περιφέρειές της μετά την κατάρρευση ενός τμήματος παγετώνα των Ιμαλαΐων.

Κάτοικοι απομακρύνονται από τα σπίτια τους καθώς ανεβαίνει η στάθμη ενός ποταμού που τροφοδοτείται από τον παγετώνα.

#WATCH | Water level in Dhauliganga river rises suddenly following avalanche near a power project at Raini village in Tapovan area of Chamoli district. #Uttarakhand pic.twitter.com/syiokujhns