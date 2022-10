Για φθορά ξένης περιουσίας κατηγορούνται πλέον οι δύο ακτιβίστριες που είχαν την ιδέα να πετάξουν δύο κονσέρβες ντοματόσουπα στον διάσημο πίνακα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ «Ηλιοτρόπια» που βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου.

Βίντεο που αναρτήθηκε την Παρασκευή από την οργάνωση Just Stop Oil, η οποία έχει οργανώσει τις δύο τελευταίες εβδομάδες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Λονδίνο, δείχνει τις δύο γυναίκες να πετούν την σούπα στον πίνακα στην Εθνική Πινακοθήκη, μία από τις πέντε εκδοχές του που εκτίθενται σε μουσεία και γκαλερί σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Εθνική Πινακοθήκη ανακοίνωσε ότι το περιστατικό προκάλεσε μικρές ζημιές στην κορνίζα του πίνακα, αλλά ο πίνακας δεν έπαθε κάτι και αργότερα επανατοποθετήθηκε στη θέση του.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο γυναίκες, ηλικίας 21 και 20 ετών, θα εμφανιστούν αργότερα σήμερα ενώπιον δικαστηρίου κατηγορούμενες για “εγκληματική φθορά στην κορνίζα του πίνακα ‘Ηλιοτρόπια’ του Βίνσεντ βαν Γκογκ”.

Just stop oil hooligans have thrown soup over a Van Gogh piece at the national gallery and then glued themselves to pic.twitter.com/S1iyXb4Pqt