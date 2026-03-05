Κόσμος

Κατς: Το Ισραήλ αποφάσισε τη δολοφονία του Χαμενεΐ από τον Νοέμβριο

Όπως τόνισε το σχέδιο ήταν να υλοποιηθεί τα μέσα του 2026 όμως έγινε πιο γρήγορα μετά τις διαδηλώσεις στην Τεχεράνη
Ίσραελ Κατς
Ίσραελ Κατς / REUTERS /Ronen Zvulun / File Photo

Το Ισραήλ αποφάσισε την δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, τον Νοέμβριο και σχεδίαζε να πραγματοποιήσει την επιχείρηση περίπου έξι μήνες αργότερα.

Αυτό δήλωσε ο Ίσραελ Κατς, υπουργός Άμυνας του Ισραήλ αναφορικά με την δολοφονία του Αλί Χαμενεϊ το πρωί του Σαββάτου (28/02/2026) που έβαλε «φωτιά» στη Μέση Ανατολή.

«Ήδη από τον Νοέμβριο είχαμε συγκληθεί με τον πρωθυπουργό σε ένα πολύ στενό φόρουμ και ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έθεσε τον στόχο της εξόντωσης του Χαμενεΐ», δήλωσε ο Κατς στο ειδησεογραφικό κανάλι N12 του Ισραήλ.

Μάλιστα όπως τόνισε το σχέδιο ήταν να υλοποιηθεί τα μέσα του 2026, κοινοποιήθηκε στις ΗΠΑ και αποφασίστηκε η επίσπευσή του γύρω στον Ιανουάριο, μετά το ξέσπασμα διαδηλώσεων στο Ιράν.

Το Ισραήλ ανησυχούσε πως οι πιεσμένοι θρησκευτικοί ηγέτες της χώρας θα μπορούσαν να εξαπολύσουν επίθεση κατά του Ισραήλ και αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο Κατς.

Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή

Όσον αφορά τους στόχους του Ισραήλ είναι η εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής που βλέπει στο πυρηνικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και η επίτευξη αλλαγής καθεστώτος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
144
82
69
63
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει γρήγορη νίκη στο Ιράν γιατί ο πόλεμος κοστίζει – Οι ΗΠΑ ξόδεψαν 3,7 δισ. δολάρια τις πρώτες 100 ώρες
Οι οικονομικές επιπτώσεις αρχίζουν να γίνονται αισθητές στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο καθώς τα χρηματιστήρια παρουσιάζουν έντονη αστάθεια ενώ οι τιμές της βενζίνης του φυσικού αερίου όλο και αυξάνονται
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo