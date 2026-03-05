Κατς: Το Ισραήλ αποφάσισε τη δολοφονία του Χαμενεΐ από τον Νοέμβριο

Το Ισραήλ αποφάσισε την δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, τον Νοέμβριο και σχεδίαζε να πραγματοποιήσει την επιχείρηση περίπου έξι μήνες αργότερα.

Αυτό δήλωσε ο Ίσραελ Κατς, υπουργός Άμυνας του Ισραήλ αναφορικά με την δολοφονία του Αλί Χαμενεϊ το πρωί του Σαββάτου (28/02/2026) που έβαλε «φωτιά» στη Μέση Ανατολή.

«Ήδη από τον Νοέμβριο είχαμε συγκληθεί με τον πρωθυπουργό σε ένα πολύ στενό φόρουμ και ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έθεσε τον στόχο της εξόντωσης του Χαμενεΐ», δήλωσε ο Κατς στο ειδησεογραφικό κανάλι N12 του Ισραήλ.

Μάλιστα όπως τόνισε το σχέδιο ήταν να υλοποιηθεί τα μέσα του 2026, κοινοποιήθηκε στις ΗΠΑ και αποφασίστηκε η επίσπευσή του γύρω στον Ιανουάριο, μετά το ξέσπασμα διαδηλώσεων στο Ιράν.

Το Ισραήλ ανησυχούσε πως οι πιεσμένοι θρησκευτικοί ηγέτες της χώρας θα μπορούσαν να εξαπολύσουν επίθεση κατά του Ισραήλ και αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο Κατς.

Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή

Όσον αφορά τους στόχους του Ισραήλ είναι η εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής που βλέπει στο πυρηνικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και η επίτευξη αλλαγής καθεστώτος.