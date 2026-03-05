«Ελάτε να σας ντροπιάσουμε» λέει το Ιράν σε Ισραήλ και ΗΠΑ – «Θα διαλέξω τον ηγέτη σας» απαντά ο Τραμπ – Συναγερμός στα ΗΑΕ, εκρήξεις σε Μπαχρέιν και Τεχεράνη

Η ανθρωπότητα φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα και επικίνδυνη πολεμική περίοδο, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν για 6η ημέρα. Η Ουάσιγκτον δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τις επιχειρήσεις «μέχρι τέλους», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το Ισραήλ σχεδιάζει να πλήξει και υπόγειες εγκαταστάσεις ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων. Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, ενώ η Τεχεράνη απαντά εξαπολύοντας πυραύλους και drones προς χώρες του Περσικού Κόλπου. Παράλληλα, αναφέρονται εκρήξεις τόσο στο Μπαχρέιν όσο και στην Τεχεράνη, γεγονός που δείχνει ότι η ένταση στην περιοχή αυξάνεται επικίνδυνα. Το Ιράν δηλώνει ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει ακόμη και χερσαία επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι «περιμένει» μια τέτοια κίνηση. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέα σκληρή δήλωση, υποστηρίζοντας ότι εκείνος θα επιλέξει τον επόμενο ηγέτη στο Ιράν. Δείτε όλα όσα συνέβησαν μέχρι αυτή την ώρα εδώ.
Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε σήμερα τους ηγέτες της Ιταλίας και της Ισπανίας για τη στήριξή τους προς την Κύπρο.
Σε ανάρτηση στο X, γραμμένη στην ιταλική γλώσσα, ο Κύπριος πρόεδρος ευχαρίστησε την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι για τη στήριξη της Ιταλίας προς την Κύπρο, σημειώνοντας ότι η πράξη της Ιταλίας υπογραμμίζει τις μακρές διμερείς σχέσεις, που βασίζονται σε κοινές αξίες και την κοινή δέσμευση για μια ασφαλέστερη Ευρώπη και σταθερότητα και ασφάλεια στη Μεσόγειο.
Είναι μια απτή απόδειξη της συνεχούς ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης Κύπρου-Ιταλίας, επισήμανε.
Σε άλλη ανάρτησή του, γραμμένη στα ισπανικά, ο Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για την απόφαση της κυβέρνησης της Ισπανίας να στηρίξει την Κύπρο.
Αυτή η πράξη, σημειώνει, αντικατοπτρίζει τις στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και την αλληλεγγύη που μοιράζονται οι χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους Ιρανούς να εκκενώσουν τις βιομηχανικές περιοχές Αμπάς Αμπάντ και Σενζάρ, στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της ιρανικής πρωτεύουσας.
Την ίδια ώρα, τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδιδαν ότι ακούγονταν εκρήξεις από διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA, είναι σε εξέλιξη μια πυραυλική επίθεση στην ανατολική Τεχεράνη.
Περίπου 100 εμπορικές πτήσεις απογειώθηκαν σήμερα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έκτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς καταγράφεται μείωση στις ακυρώσεις πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας του τομέα των αερομεταφορών Cirium.
Η εταιρεία κατέγραψε 87 απογειώσεις πτήσεων από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) και άλλες 15 από εκείνο του Αμπού Ντάμπι. Περίπου 60 αεροσκάφη αναχώρησαν από τη Μουσκάτ, στο γειτονικό Ομάν. Αντιθέτως, δεν πραγματοποιήθηκε καμία πτήση από και προς τα αεροδρόμια της Ντόχα (Κατάρ), της Μανάμα (Μπαχρέιν) και του Κουβέιτ.
Σήμερα ακυρώθηκε το 43,4% των πτήσεων σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το ποσοστό αυτό ήταν 61% την Τετάρτη και μεγαλύτερο του 65% από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη.
Μεταξύ των αεροσκαφών που αναχώρησαν από το Ντουμπάι –προπολεμικά ήταν το δεύτερο σε αριθμό επιβατών στον κόσμο– ήταν και πολλά Airbus A380 του εμβληματικού αερομεταφορέα των ΗΑΕ, της εταιρείας Emirates. Άλλα αεροσκάφη έφτασαν από το εξωτερικό, ακόμη και από μακρινούς προορισμούς, όπως το Λος Άντζελες. Στον ιστότοπό της η εταιρεία ανέφερε ότι «μέχρι νεωτέρας» πραγματοποιούνται περιορισμένες πτήσεις, αφού άνοιξε εν μέρει ο εναέριος χώρος των ΗΑΕ.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightRadar24, τα αεροσκάφη που απογειώνονταν σήμερα από τα Εμιράτα κατευθύνονταν νότια, μακριά από τον Κόλπο και το Ιράν.
Η Τεχεράνη, μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα που δέχτηκε, έβαλε στο στόχαστρο χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις και έπληξε πολιτικές υποδομές, μεταξύ των οποίων και αεροδρόμια. Οι περισσότερες από αυτές της χώρες, όπως και το Ιράκ, έκλεισαν εν μέρει ή πλήρως τον εναέριο χώρο τους, γεγονός που προκάλεσε αλλεπάλληλες ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα σε όλον τον κόσμο. Τις τελευταίες δεκαετίες, το Ντουμπάι και η Ντόχα έχουν μετατραπεί σε βασικούς κόμβους για τους επιβάτες που μετακινούνται μεταξύ της Αμερικής, της Ευρώπης, της Ασίας και της Ωκεανίας.
Η Qatar Airways, που είχε διακόψει τις πτήσεις της από την Ντόχα μέχρι νεωτέρας, διευκρίνισε σήμερα ότι θα πραγματοποιήσει «περιορισμένα δρομολόγια επαναπατρισμού» για τους επιβάτες που έχουν μπλοκαριστεί στην περιοχή, από τη Μουσκάτ προς το Λονδίνο, το Βερολίνο και τη Ρώμη, καθώς και από το Ριάντ προς τη Φραγκφούρτη.
Ο πρεσβευτής του Ιράν στη Σαουδική Αραβία, ο Αλιρεζά Εναγιατί, αρνήθηκε σήμερα κατηγορηματικά ότι η χώρα του εξαπέλυσε επιδρομή κατά της αμερικανικής πρεσβείας στο βασίλειο, όπως είχε κατηγορήσει το Ριάντ την Τεχεράνη.
«Δεν εκτοξεύτηκε κανένα drone από το Ιράν προς την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ», δήλωσε ο πρεσβευτής σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο στο Γαλλικό Πρακτορείο.
«Όταν η διοίκηση επιχειρήσεων στην Τεχεράνη εξαπολύει κάπου επίθεση, αναλαμβάνει την ευθύνη», πρόσθεσε.
Πυρκαγιά περιορισμένης έκτασης εκδηλώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, εξαιτίας επιδρομής δυο drones, είχε ανακοινώσει το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.
Παράλληλα, ο Ιρανός διπλωμάτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Σαουδική Αραβία για τη δέσμευσή της να μην επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου ή του εδάφους της σε στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
«Εκτιμούμε αυτό που έχουμε ακούσει επανειλημμένα από τη Σαουδική Αραβία: ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου, των χωρικών της υδάτων ή του εδάφους της εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», είπε.
Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, το Ριάντ είχε υποστηρίξει τις διπλωματικές προσπάθειες για την άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον και είχε υποσχεθεί ότι δεν θα επέτρεπε ο εναέριος χώρος του να χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις εναντίον του Ιράν.