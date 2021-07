Καύσωνας σαρώνει την Ισπανία. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας οι θερμοκρασίες φθάνουν τους 44 βαθμούς Κελσίου.

Ντόπιοι και τουρίστες στην Ισπανία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα, αναζητώντας χώρους δροσιάς. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία – AEMET – εξέδωσε προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Στην πρωτεύουσα Μαδρίτη και στην πόλη του νότου, Σεβίλλη, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς.

